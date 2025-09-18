Scuola Veneziano-Novelli, ieri la consegna degli attestati Cambridge

Li hanno ottenuti 97 studenti delle classi quinte della primaria e di tutte le classi delle medie. LE FOTO

MONREALE, 18 settembre – Cerimonia di consegna degli attestati di certificazione Cambridge Pre A1 Starters, A2 Flyers e A2 Key for schools (KET), ieri pomeriggio, alla Veneziano-Novelli, per 97 alunni delle classi quinte della primaria e di tutte le classi delle medie che, durante lo scorso anno scolastico, hanno partecipato ai corsi extracurriculari di perfezionamento della lingua inglese, tenuti dalle docenti esperte Zaira Di Mitri, Mariella Ferraro e Marilena Vitrano.

La scuola Veneziano-Novelli, da diversi anni ormai, investe nella formazione linguistica e negli esami di certificazione in inglese, con un'offerta formativa curriculare ed extracurricolare che coinvolge tutti gli studenti, dall'infanzia alle medie.

L'istituto, anche quest'anno, proseguirà in questa direzione, attivando percorsi formativi qualificati, per i quali è stato riconosciuto come centro di preparazione agli esami di certificazione Cambridge Assessment English. Alla cerimonia hanno preso parte il dirigente scolastico, Marco Monastra, il responsabile dell'ente certificatore International House di Palermo, Marco Faldetta, e le docenti di inglese che hanno seguito gli studenti nella preparazione.

Gli alunni, che hanno raggiunto traguardi eccellenti, sono stati applauditi dai tanti genitori presenti, soddisfatti di un traguardo importante nella crescita dei ragazzi.

Durante la cerimonia sono stati presentati i prossimi corsi extracurriculari di potenziamento e di preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese Cambridge Assessment English.

I corsi, come di consueto, coinvolgeranno alunni delle ultime classi della scuola primaria e alunni di tutte le classi delle medie. Le lezioni saranno affidate a docenti esperte interne e qualificate, che affiancheranno gli alunni in tutte le fasi di preparazione, simulazione e prove d'esame finali.