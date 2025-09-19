Un minuto di silenzio per la Palestina: la scuola Guglielmo II risponde all’appello del Comune

Una importante azione di sensibilizzazione anche dei più piccoli alunni. LE FOTO

MONREALE, 19 settembre – “Stop al genocidio in Palestina”. Con questo slogan l’amministrazione comunale di Monreale ha promosso una campagna di sensibilizzazione sul conflitto in Medio Oriente, invitando le scuole del territorio a un momento di riflessione e impegno civico.

Alla chiamata ha risposto con grande partecipazione l’istituto Guglielmo II, che ha organizzato un minuto di silenzio accompagnato da attività di approfondimento e confronto tra studenti e insegnanti. Nei diversi plessi, i bambini e i ragazzi sono stati guidati a riflettere sul valore della pace e della convivenza, affrontando con sensibilità il complesso tema del conflitto israelo-palestinese.

Attraverso storie, video e disegni, gli alunni hanno potuto comprendere meglio le conseguenze della crisi umanitaria, sviluppando un forte senso di solidarietà verso le popolazioni colpite.

La dirigente scolastica Irene Bornelli ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: “È fondamentale che anche i più piccoli comprendano le ingiustizie che avvengono nel mondo e si sentano chiamati a contribuire a costruire un futuro di pace e armonia. La nostra scuola crede nel ruolo dell’istruzione come strumento di crescita civile e di diffusione di valori universali di tolleranza e rispetto”.

L’appello del Comune e la risposta della scuola si inseriscono in un più ampio percorso di sensibilizzazione ai diritti umani e alla pace, che l’amministrazione intende portare avanti coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni. Gli insegnanti e gli studenti della Guglielmo II hanno espresso la volontà di proseguire questo cammino, affinché la riflessione non resti un gesto isolato, ma diventi parte integrante di un’educazione civica attenta ai grandi temi del nostro tempo.