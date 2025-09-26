Il liceo artistico “Mario D’Aleo” di Monreale protagonista all’inaugurazione dell’anno scolastico con Mattarella

La manifestazione si è svolta all’istituto Gioacchino Rossini di Napoli. LE FOTO

NAPOLI, 26 settembre – Il liceo artistico “Mario D’Aleo” di Monreale ha rappresentato l’arte del mosaico all’inaugurazione dell’anno scolastico 2025/2026, che si è svolta a Napoli, presso l’Istituto Professionale Statale Gioacchino Rossini.

La manifestazione si è tenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Gli studenti Luigi Algozzino, Aurora Costanzo, Giulia Guardì e Gabriele Martorana, guidati dal professore Francesco Urso, hanno presentato un mosaico ispirato al tema dell’evento: “Una scuola ovunque e per tutti”. L’opera, realizzata con materiali di scarto – frammenti e tegole rotte trasformati in tessere preziose – ha voluto trasmettere un messaggio forte e inclusivo: la scuola non scarta nessuno, ma accoglie e valorizza tutti.

Il momento più emozionante della cerimonia è stato l’intervento del Presidente Mattarella, che ha completato il mosaico inserendo l’ultima tessera, una tessera dorata incisa con le parole “I care – mi sta a cuore”, richiamo al pensiero educativo di don Lorenzo Milani.

«La partecipazione a questo evento, fortemente voluta dal Ministero, è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità scolastica – ha commentato la dirigente Loredana Lauricella –. Il nostro liceo, custode prezioso dell’arte del mosaico, rappresenta un valore aggiunto per la città di Monreale».

L’inaugurazione dell’anno scolastico, che ha visto il coinvolgimento di scuole provenienti da tutta Italia, ha messo in luce il ruolo fondamentale della scuola come luogo di crescita, inclusione e coesione sociale, celebrandone l’impegno quotidiano nella formazione delle nuove generazioni.