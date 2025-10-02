Monreale, festa per i nonni con l’Auser alla scuola Badiella

La giornata ha visto protagonisti gli anziani e i bambini in un clima di festa e condivisione

MONREALE, 2 ottobre – Il 2 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale dei Nonni, il Circolo Auser “Biagio Giordano” di Monreale, presieduto da Biagio Cigno, ha celebrato l’importante ricorrenza con un incontro speciale presso la scuola materna Badiella, parte dell’Istituto Comprensivo Guglielmo II diretto dalla dirigente Irene Bornelli.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la coordinatrice Maria Grazia Scognamiglio. La giornata ha visto protagonisti i nonni e i bambini in un clima di festa e condivisione. I soci dell’Auser hanno proposto momenti di animazione: la “nonnina” Maria Carmela Calderano ha raccontato una favola, mentre Grazia Errigo ha entusiasmato i piccoli alunni con la musica del tradizionale marranzano.

Grande valore simbolico ha assunto la piantumazione di due alberelli, un limone e un melograno, che resteranno a testimoniare il legame tra le generazioni e la vicinanza alla comunità monrealese.

Alla manifestazione, oltre ai già citati Calderano ed Errigo, hanno preso parte anche Ninetta Granà, Ignazio Velardi e Vincenzo Greco, insieme al corpo docente e al personale scolastico.

L’Auser di Monreale, da anni legata a questa celebrazione, ha confermato la volontà di proseguire sulla strada della valorizzazione dei rapporti tra nonni e nipoti. I festeggiamenti continueranno sabato 4 ottobre, presso la sede dell’associazione, con un incontro dedicato ai soci e alle loro famiglie.