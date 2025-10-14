Scuola Guglielmo, musica, entusiasmo e partecipazione per l’incontro con “I Fiati della Normanna”

L’iniziativa era rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado

MONREALE, 14 ottobre – Una giornata all’insegna della musica e dell’entusiasmo quella vissuta ieri all’istituto comprensivo “Guglielmo II” di Monreale, dove si è svolta un’esibizione speciale accompagnata da una mostra di strumenti musicali curata dalla banda “I Fiati della Normanna” di Monreale.

L’iniziativa, rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha avuto come protagonista il maestro Aldo Terzo, direttore del complesso musicale e musicista del prestigioso teatro Massimo di Palermo.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno potuto ascoltare brani eseguiti dal vivo, conoscere da vicino il funzionamento degli strumenti a fiato e a percussione, e interagire direttamente con i musicisti, in un clima di curiosità e partecipazione.

L’obiettivo dell’evento è stato quello di avvicinare i giovani al mondo della musica, stimolandone l’interesse attraverso l’esperienza diretta e l’ascolto attivo. Gli studenti hanno risposto con entusiasmo, ponendo domande, osservando con attenzione e lasciandosi coinvolgere dalle melodie proposte.

È stata una mattinata educativa e coinvolgente, capace di suscitare emozioni e nuove scoperte, confermando il valore della musica come strumento di crescita culturale e personale.

La musica, come ha ricordato il maestro Terzo, rappresenta un antidoto alla violenza e all’isolamento, un’alternativa positiva ai videogiochi e all’uso eccessivo del cellulare. È una via di miglioramento e di coesione sociale, capace di sottrarre i giovani alla devianza e di restituire loro fiducia e bellezza.

Musica come arte, come unione, come armonia di note e di persone: un linguaggio universale che insegna a stare insieme, a valorizzare le differenze e a crescere in sintonia.