Il liceo classico Basile-D'Aleo si apre a nuovi studi giuridico-economici

L’offerta avrà inizio con il prossimo anno scolastico

MONREALE, 14 ottobre – Per il prossimo anno scolastico 2026/2027 il liceo classico “Emanuele Basile” presenta una nuova proposta didattica.

È quella che si vuole inserire nella tradizione culturale -giuridica che caratterizza da sempre la città e il territorio di Monreale e cioè un nuovo liceo classico con opzione giuridico-economica, che si aggiungerà all'indirizzo classico tradizionale. “Saranno molteplici i benefici e le competenze di questo nuovo indirizzo – si legge in una nota – che si pone l'obiettivo di formare una nuova cultura giuridica ed economica, anche solo per una migliore partecipazione ad una cittadinanza attiva e responsabile.

Si manterrà il curriculum tradizionale a cui si aggiungeranno ad integrazione del monte ore settimanali di base due ore settimanali per il primo biennio (per un totale di 29 ore) e un’ora settimanale per il secondo biennio e per l'ultimo anno (per un totale di 32 ore).

Nello specifico le materie giuridiche oggetto di studio, naturalmente nei loro aspetti principali, saranno elementi di Diritto Costituzionale ed Amministrativo (biennio) ed elementi di Diritto Privato, Civile, Europeo ed Internazionale contemporaneo per il triennio.

Le attività didattiche curricolari vedranno l'integrazione di moduli tematici specifici all'interno di ogni disciplina tra cui "Elementi di diritto nella cultura greca e latina, "Elementi di diritto Sportivo" , Elementi di e gestione dei Beni Culturali". L'offerta formativa si arricchirà di un nuovo approccio interdisciplinare anche con la Formazione Scuola lavoro (ex PCTO), che sarà orientata ad una più concreta collaborazione con le facoltà di Giurisprudenza ed Economia e Commercio di UNIPA.