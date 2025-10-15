Alla scuola Guglielmo i piccoli alunni imparano la danza sportiva

L’attività rientra nella convenzione stipulata tra l’istituto e la Asd World Latin

MONREALE, 15 ottobre – Hanno preso il via le attività motorie comprese nell’ambito della collaborazione tra la World Latin e la scuola Guglielmo II che fanno parte dell’offerta formativa di danza sportiva per bambini dai 4 agli 8 anni.

Il progetto è pensato come un percorso di crescita che combina gioco, movimento e apprendimento guidato, con l’obiettivo di trasmettere ai bambini concetti chiave utili sia nel ballo sia nella vita quotidiana.

Agli alunni si propone un progetto in cui imparino a conoscere il proprio corpo e lo spazio circostante, sviluppando postura, equilibrio e gestione del corpo in relazione agli altri. Sequenze semplici, ritmo e coordinazione motoria, con attività progressive che stimolino l’agilità e la fiducia in se stessi. Si propone la danza come linguaggio non verbale, grazie alla quale i piccoli possano imparare a comunicare attraverso gesti, sguardi e contatto, coltivando l’ascolto e la collaborazione.

“I piccoli alunni - si legge in una nota – impareranno il rispetto delle regole di classe e delle dinamiche di gruppo, un sano agonismo e competizione, valorizzazione del fair play, della gioia del miglioramento personale e la responsabilità di concorrere in modo positivo, senza pressioni esterne.

Lo sport danza favorisce la socializzazione, la disciplina, la coordinazione motoria e la fiducia in sé. In età prescolare e primaria soprattutto, l’approccio ludico-educativo aiuta a costruire basi solide per un’attività fisica sana nel tempo. Il progetto è destinato ai bambini dell’infanzia e delle prime primaria, che potranno scoprire la bellezza del movimento attraverso il gioco strutturato e guidato da istruttori qualificati, coordinati dalla maestra Sharon Cardì della Asd World Latin”.