Erasmus Day alla scuola Guglielmo, un viaggio tra cultura, valori europei e internazionalità

MONREALE, 19 ottobre – L’istituto comprensivo Statale “Guglielmo II” di Monreale ha celebrato con entusiasmo l’Erasmus Day, una giornata all’insegna dell’internazionalità e della condivisione culturale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario della nona edizione degli #ErasmusDays, in programma in tutta Europa dal 13 al 18 ottobre, che quest’anno ha avuto come motto “Live our values, inspire our future”.

La manifestazione ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria, offrendo loro l’opportunità di conoscere più da vicino il programma Erasmus+, le sue finalità e le esperienze di mobilità previste per l’anno scolastico.

La giornata si è svolta sia nella sede centrale dell’istituto sia nel plesso di Aquino, con un susseguirsi di attività che hanno trasformato la scuola in un vero e proprio laboratorio europeo. L’apertura dell’evento è stata affidata alla docente referente Vanella e al team Erasmus composto dalle insegnanti Andolina, Bellomonte e La Rocca, che hanno illustrato ai genitori dei ragazzi in partenza i tre progetti KA1 e KA2 nei quali l’istituto è attualmente impegnato, grazie ai fondi dell’Unione Europea.

Successivamente, gli alunni – guidati dalla professoressa Gaudesi – hanno realizzato in modalità laboratoriale magliette personalizzate con le bandiere dei Paesi partner (Italia, Spagna, Francia, Romania, Turchia, Polonia e Grecia). Le attività sono poi proseguite con coreografie e performance artistiche ispirate ai valori europei, presentate dagli studenti della scuola secondaria e dai bambini della primaria.

Uno dei momenti più coinvolgenti della mattinata è stato il collegamento in diretta su Google Meet con studenti e docenti delle scuole partner di Polonia, Turchia e Grecia, che ha permesso ai ragazzi di conoscersi e di condividere in anteprima l’emozione delle future mobilità. A rendere l’atmosfera ancora più festosa è stato anche un photo booth itinerante, che ha visto protagonisti alunni, insegnanti e genitori.

Tra le attività più apprezzate, il flash mob sulle note di “Happy” e del Sirtaki, condotto dall’insegnante Vinciguerra, ha unito tutti gli studenti in un’esplosione di gioia e multiculturalità. Grande successo anche per la “Penguin Dance”, una danza popolare rumena proposta dalla docente Severino con la collaborazione delle insegnanti Sirchia, Rispetta e Bovì, simbolo dell’unità nella diversità – principio fondante del programma Erasmus+.

Non sono mancati momenti di riflessione, con frasi e poesie in lingua straniera dedicate alla pace, all’inclusione, alla cooperazione e alla mobilità europea, recitate dagli stessi alunni.

A conclusione della giornata, la Dirigente Scolastica Irene Bornelli ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione mostrati da studenti e famiglie, sottolineando l’importanza del progetto Erasmus+ come strumento per costruire cittadini europei consapevoli e aperti al dialogo interculturale.

L’Erasmus Day alla scuola Guglielmo II ha rappresentato non solo una festa, ma anche un’importante occasione di crescita, capace di rafforzare il senso di appartenenza all’Europa e di promuovere valori come tolleranza, cooperazione e solidarietà tra i popoli. Ancora una volta, la scuola di Monreale si conferma protagonista nella costruzione di una comunità educativa che guarda all’Europa come spazio condiviso di cultura, amicizia e futuro.