Il “Progetto Trekking in ambiente naturale” della scuola Morvillo

Escursione al bosco di Aglisotto per alcuni alunni accompagnati da insegnanti ed esperti. LE FOTO

MONREALE, 23 ottobre – Riprende con entusiasmo, grazie ad una collaborazione della scuola Francesca Morvillo e la locale ditta di autolinee Giordano, il progetto di educazione scolastica ambientale dopo il successo riscontrato negli anni passati.

Gli alunni delle classi terze, nei giorni 13 e 22 ottobre, hanno svolto l’attività di trekking visitando l’area boschiva di piano Aglisotto accompagnati dai docenti Teresa Guglielmo, Cinzia Catalano, Valentina Mercurio, Angela Squadrito, Giusi Spennati, Gabriella Mantegna, Fabio Campisi e Gabriella Onorato.

Il progetto, promosso dalla Proloco di Monreale e che prevede altre escursioni, ha visto anche la presenza di Andrea Arcangelo, figura esperta e conoscitore della montagna, che ha guidato gli alunni alla scoperta dello straordinario patrimonio naturalistico.

A “passo lento” gli studenti hanno coltivato il piacere dell’osservazione della natura, con particolare riferimento agli aspetti botanici dei luoghi visitati, ma hanno anche ascoltato il racconto indiretto dei fatti storici di cui essi portano testimonianze materiali.

“Il progetto – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo – rappresenta uno dei molteplici interventi educativi dell’Istituto monrealese volto alla crescita sana e consapevole delle nuove generazioni di cittadini, custodi responsabili del nostro patrimonio naturale e speranza per il futuro”.