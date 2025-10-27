Esperienza Erasmus in Portogallo per la scuola Margherita di Navarra

Un viaggio di crescita per gli alunni della scuola primaria e secondaria

MONREALE, 27 ottobre - Dal 20 al 24 ottobre un gruppo di alunni della scuola primaria e secondaria della scuola Margherita di Navarra, accompagnati dai loro docenti, ha partecipato a un’indimenticabile esperienza di mobilità in Portogallo, nell’ambito del progetto Erasmus, dedicato allo scambio culturale e all’innovazione educativa.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di promuovere la cittadinanza europea, lo scambio interculturale e il potenziamento delle competenze linguistiche. Durante la settimana gli alunni e i docenti accompagnatori hanno preso parte alle attività organizzate dalla scuola ospitante di Alcanede (Agrupamento de escolas D. Afonso Henriques).

I ragazzi della primaria e della secondaria hanno avuto l’occasione di mettersi alla prova in contesti reali, utilizzando la lingua inglese. L’esperienza ha favorito non solo l’acquisizione di competenze linguistiche, ma anche lo sviluppo di spirito di adattamento, autonomia e collaborazione. I docenti accompagnatori hanno potuto osservare da vicino metodologie didattiche innovative adottate nella scuola portoghese.

Oltre alle attività scolastiche, non sono mancati i momenti di scoperta del territorio: le visite a Lisbona, Nazarè e Óbidos, la degustazione di piatti tipici e le escursioni culturali hanno reso il viaggio un’esperienza completa e coinvolgente.

La realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 2027, nell’ambito del PNRR, continua a rappresentare una straordinaria opportunità di formazione, apertura e crescita, contribuendo alla costruzione di una scuola sempre più europea e inclusiva.