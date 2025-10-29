Gli alunni della scuola Guglielmo alla scoperta della natura: una giornata nel parco della Favorita

L’iniziativa era inserita nel progetto di transizione ecologica promosso dal Gruppo di Ricerca Ecologica Sicilia

PALERMO, 29 ottobre – Una giornata all’insegna dell’ambiente, della sostenibilità e della scoperta del patrimonio naturale.

Ieri gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Aquino, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Guglielmo II”, hanno partecipato a un’uscita didattica presso il Parco della Favorita.L’iniziativa, inserita nel progetto di transizione ecologica promosso dal GRE Sicilia (Gruppo di Ricerca Ecologica), ha offerto ai ragazzi un’occasione preziosa per conoscere da vicino il territorio e riflettere sull’importanza della tutela ambientale.

Accompagnati dai docenti e guidati dagli operatori del GRE, gli studenti hanno preso parte a laboratori pratici e attività educative dedicate alla biodiversità, al rispetto della natura e ai comportamenti sostenibili da adottare nella vita quotidiana.

La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e collaborazione: tra osservazioni sul campo, esperienze dirette e momenti di confronto, bambini e ragazzi hanno potuto comprendere meglio il valore dell’ambiente come bene comune da proteggere. L’uscita rientra tra le azioni di continuità educativa tra scuola primaria e secondaria, favorendo non solo l’apprendimento ma anche l’incontro e la socializzazione tra gli alunni dei due ordini di scuola. Soddisfazione è stata espressa dai docenti e dagli organizzatori, che hanno sottolineato come esperienze di questo tipo contribuiscano a formare cittadini più consapevoli, responsabili e attenti alle sfide ambientali del presente e del futuro.