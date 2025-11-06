Trasferta spagnola ad Algericas per quattro docenti della scuola Guglielmo di Monreale

Per loro si è trattato di un’esperienza di “Job Shadowing"

MONREALE, 6 novembre – Quattro docenti delliIstituto Guglielmo II di Monreale, Daniela Bellomonte, Liliana La Rocca, Salvatore Intravaia e Antonella Vinciguerra, hanno partecipato nei giorni scorsi ad un'esperienza di Job shadowing ad Algeciras, in Spagna.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto Erasmus+ denominato “Go European, Go Steam, Go Green”, cofinanziato dall’Unione Europea. L'attività si è svolta presso la scuola secondaria “IES Bahía de Algeciras” e la scuola primaria “Colegio San Bernardo”.

L'obiettivo del Job shadowing Erasmus+ per docenti è acquisire nuove competenze, metodologie didattiche e strumenti innovativi, osservando colleghi in istituzioni estere per migliorare l'insegnamento e promuovere la collaborazione internazionale.

L'esperienza di Job shadowing ha permesso ai docenti della scuola Guglielmo II di studiare l'organizzazione della scuola spagnola e di partecipare alle attività scolastiche, osservando i colleghi spagnoli durante la loro pratica didattico-educativa quotidiana. Questa attività è stata estremamente formativa per i docenti, che hanno potuto apprezzare le differenze e le somiglianze tra il sistema scolastico italiano e quello spagnolo.

I docenti hanno avuto l'opportunità di osservare lezioni condotte con metodologie attive, laboratoriali o digitali; confrontarsi con colleghi di altri Paesi su temi pedagogici e organizzativi; scoprire nuovi strumenti didattici e valutarne l’applicazione nella propria scuola; rafforzare la propria motivazione professionale e il senso di appartenenza alla comunità europea. "Questa esperienza ci ha permesso di arricchire le nostre competenze e di portare nuove idee nella nostra scuola", ha dichiarato una delle docenti partecipanti.

“L’attività di job shadowing, propedeutica alla mobilità che verrà effettuata con sei alunni e due docenti accompagnatori della scuola secondaria nei mesi di marzo/aprile,è stata un'opportunità unica per i nostri docenti – ha dichiarato la dirigente scolastica dell'istituto Guglielmo II di Monreale, Irene Bornelli. – Siamo grati per la possibilità di collaborare con la scuola di Algeciras e di offrire ai nostri studenti un'esperienza educativa unica"

In definitiva, questa esperienza di job shadowing è stata un vero e proprio successo che ha aperto nuove prospettive per una lunga e fruttuosa collaborazione tra le due scuole.