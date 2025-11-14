La scuola Morvillo ricorda i caduti di Nassiriya

Cerimonia dedicata al vicebrigadiere monrealese Domenico Intravaia nel 22° anniversario della strage

MONREALE, 14 novembre – La scuola Morvillo – come ogni anno - ha voluto onorare e ricordare i 19 caduti a Nassiriya con una giornata a loro dedicata.

Le classi quarte e quinte, nella caserma dei Carabinieri di Monreale, hanno reso omaggio al coraggio di tutti i caduti e, in particolare, al monrealese vicebrigadiere Domenico Intravaia.

Hanno partecipato alla manifestazione il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio Comunale e deputato regionale Marco Intravaia, figlio del vicebrigadiere Domenico, il colonnello Gennaro Petruzzelli, il capitano Niko Giaquinto, la dirigente dell’istituto Francesca Giammona, la vicaria Antonella Lo Presti, gli assessori Fabrizio Lo Verso e Riccardo Oddo e il consigliere comunale Santina Alduina.

La giornata è cominciata con una marcia silenziosa su via Biagio Giordano e la deposizione, in caserma, di una corona di fiori sulla stele dedicata a Domenico Intravaia. I ragazzi si sono alternati con diversi interventi, poesie e riflessioni personali, per ricordare i valori supremi della pace e della democrazia, che si declinano nella vita quotidiana in rispetto, inclusione e accoglienza.

“Ringrazio – ha detto Marco Intravaia - la dirigente Francesca Giammona, la vicaria Antonella Lo Presti e tutti i docenti per avere organizzato la commemorazione che nel suo piccolo ha un grande valore perché veicola il messaggio che tutti possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Il mio papà ha partecipato alla missione di pace Antica Babilonia per dare un aiuto concreto alle popolazioni martoriate dalla guerra. Per non rendere vano il suo sacrificio anche noi dobbiamo impegnarci, nel nostro piccolo, ad aspirare alla pace”.

“La commemorazione dei caduti a Nassiriya, e in particolare del nostro concittadino Domenico Intravaia, è il momento più toccante di tutto l’anno scolastico - ha osservato la dirigente Francesca Giammona. I nostri alunni, nella loro semplicità, hanno espresso i valori in cui tutti noi ci riconosciamo. Tengo a ringraziare lo staff, i docenti, i genitori e tutto il personale scolastico che ha contribuito alla riuscita della cerimonia. Un ringraziamento particolare va all’arma dei Carabinieri, all’amministrazione comunale, al comandante Marulli, all’associazione Carabinieri in pensione e soprattutto alla famiglia Intravaia e, in particolare, all’onorevole Marco Intravaia che si è sempre distinto per vicinanza e sensibilità alle nostre attività e iniziative”.

Il piccolo Domenico Edoardo Intravaia, nipote del vicebrigadiere Domenico, a nome di tutti gli alunni, ha donato al colonnello Petruzzelli un quaderno con tante riflessioni sull’importanza del rispetto verso l’Arma dei Carabinieri e della loro divisa.

La manifestazione si è conclusa con il canto “Eroi” di Fiorella Mannoia dedicando tale brano ai Carabinieri e ai familiari di Domenico Intravaia perché - come ha sottolineato Antonella Lo Presti, vicepreside della scuola Morvillo - “Il testo ci invita a riconoscere come eroi tutti quelli che ogni giorno compiono il proprio dovere, senza scorciatoie e impegnandosi per i sogni di tutti e non solo di alcuni”.