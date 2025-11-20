Scuola Guglielmo, i bambini della primaria celebrano la gentilezza

Gradevole visita alla casa di accoglienza “La Panoramica”

MONREALE, 20 novembre – La settimana scorsa i bambini della scuola primaria della Guglielmo, plesso Mattarella hanno vissuto una mattinata davvero speciale, un momento che rimarrà nel cuore di tutti coloro che vi hanno preso parte.

In occasione della Giornata della Gentilezza, alunni e insegnanti hanno fatto visita alla casa di accoglienza per anziani “La Panoramica”, un luogo ricco di storia e calore, dove piccoli e grandi si sono incontrati in un abbraccio fatto di sorrisi, parole e musica.

Protagonisti dell’evento sono stati i bambini che, con entusiasmo e spontaneità, hanno recitato una dolce filastrocca dedicata alla gentilezza: un messaggio semplice, ma capace di ricordare a tutti quanto sia importante essere gentili ogni giorno.

A seguire, i piccoli hanno cantato canzoncine, coinvolgendo i nonni ospiti in un clima di gioiosa condivisione. Non è mancato un gesto speciale: un piccolo lavoretto realizzato dai bambini, donato agli anziani come simbolo di vicinanza e affetto sincero.

“Questa esperienza, nella sua semplicità, si è rivelata profondamente significativa – recita una nota della scuola – Ha valorizzato l’educazione intergenerazionale, un ponte prezioso che permette ai più giovani di imparare dal vissuto degli anziani e agli anziani di sentirsi parte attiva di una comunità attenta e vivace. Promuovere la gentilezza attraverso incontri come questo aiuta a costruire un mondo più empatico e solidale, in cui i gesti d’amore diventano la linfa di una società più umana.

Un grazie di cuore – conclude la nota – va alla direzione e a tutto il personale della casa di riposo “La Panoramica” per l’accoglienza calorosa e la disponibilità dimostrata. La loro gentilezza e professionalità hanno reso questa mattinata indimenticabile, un esempio concreto di come amore e cura possano unire generazioni diverse in un unico, grande abbraccio”.