Scuola Morvillo, al via iter per la realizzazione di una nuova aula informatica

· Giuseppe Cangemi · Istruzione

L’intervento rientra nelle azioni finanziate dall’ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria della Regione Siciliana

MONREALE, 21 novembre – L’Amministrazione comunale ha partecipato all’avviso pubblico volto al potenziamento e al miglioramento degli ambienti scolastici e formativi di sostegno all’innovazione didattica e formativa con la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione di un’aula informatica presso l’Istituto comprensivo “Francesca Morvillo”.

L’iniziativa promossa dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione intende dare attuazione alla Priorità 5 del PR FESR 2021- 2027 per il perseguimento dell’obiettivo specifico legato alla realizzazione di tutte le opere occorrenti per interventi finalizzati a garantire la piena funzionalità e accessibilità dei siti scolastici per il potenziamento ed il miglioramento degli ambienti scolastici e formativi a sostegno all’innovazione didattica e formativa.

In questo ambito, dunque, si inserisce la programmazione dell'intervento previsto presso la scuola Francesca Morvillo, che grazie a tale determinazione potrà usufruire di un'importante opera di mnutenzione e innovazione infrastrutturale per cui gli uffici comunali competenti sono stati chiamati ad avviare il relativo iter propedeutico.

