Erasmus +, formazione in Romania per quattro docenti della Guglielmo

Hanno preso parte alla Media & Information Literacy per il progetto Erasmus+ “Keep on Playing”

TULCEA (ROM), 27 novembre – Nell’ambito del progetto Erasmus+ KA210 “Keep on Playing”, che coinvolge Italia, Romania e Turchia, quattro docenti della scuola Guglielmo II di Monreale — Monica Andolina, Daniela Bellomonte, Liliana La Rocca e Marzia Vanella — hanno partecipato al teacher training dal titolo “Empowered teachers for empowered students. Exploring benefits of media landscape, learning about potential risks”, esperienza dedicata alla Media & Information Literacy, svoltosi a Tulcea dal 19 al 21 novembre, insieme a docenti rumeni e turchi.

La formazione ha avuto luogo all’interno della prima scuola storica della città, situata in un suggestivo complesso antico e frequentata da studenti dagli 11 ai 17 anni. Un contesto affascinante che ha fatto da sfondo a tre giornate intense di osservazione, confronto e sperimentazione didattica.

Uno dei momenti più rilevanti è stato l’incontro con gli studenti della scuola superiore, che hanno coinvolto i partecipanti in attività di icebreaking e hanno condotto, guidati dai loro insegnanti, workshop sui giochi online applicabili alla didattica. Le dimostrazioni hanno evidenziato l’importanza del gioco come strumento educativo capace di favorire motivazione, collaborazione e partecipazione attiva.

Durante il training si è discusso della necessità di equilibrare giochi tradizionali e giochi digitali, valorizzando entrambi per costruire un apprendimento più completo e significativo. Accanto alle potenzialità del digitale, sono stati approfonditi anche i rischi della sovraesposizione tecnologica, dalla dipendenza dagli schermi alle difficoltà di concentrazione, fino ai rischi informativi.

Molto incisivo il contributo del dirigente scolastico rumeno, che ha ricordato il valore universale del gioco affermando che “chi smette di giocare comincia a morire poco a poco”, sottolineando come il gioco rappresenti una dimensione essenziale per la crescita e per il benessere degli studenti.

Il teacher training ha rappresentato il primo importante passo nell’implementazione del progetto Keep on playing, co-finanziato dall’Unione Europea, che prevede anche la mobilità transnazionale degli alunni della scuola secondaria di primo grado, che saranno accompagnati dai loro docenti in questa avventura alla (ri)scoperta dei valori legati al gioco tradizionale e delle potenzialità dei giochi digitali nell’ambito dell’apprendimento. L’obiettivo principale dell’iniziativa è garantire il benessere digitale, il confronto con i pari e l’ampliamento degli orizzonti conoscitivi degli alunni.

La dirigente della scuola Guglielmo II, Irene Bornelli, ha espresso la propria soddisfazione per l’esperienza di Tulcea che si è rivelata un’occasione di arricchimento professionale e umano, rafforzando la collaborazione internazionale e offrendo nuovi spunti per una scuola europea più innovativa, consapevole e inclusiva.