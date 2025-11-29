''Intelligenza artigianale'', presentato il 27º rapporto sulla scuola cattolica in Italia

L’evento promosso da Giuseppe Zanniello, professore emerito di didattica e pedagogia speciale, si è tenuto presso l’università Lumsa di Palermo

PALERMO, 28 novembre – Anche quest’anno il rapporto annuale del Centro Studi per la scuola cattolica della CEI è stato presentato alla Lumsa su iniziativa del professore Giuseppe Zanniello.

L’incontro moderato da Giuseppe Mannino, ordinario di psicologia della Lumsa, è stato aperto dai saluti istituzionali dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino. Il titolo dell’edizione di quest’anno “Intelligenza artigianale” è stato scelto per sottolineare l’importanza del rilancio di un’educazione centrata sull’individuo e sulla sua parte attiva nel processo di insegnamento-apprendimento, che metta in dialogo mente, cuore e mani in un momento storico fortemente influenzato, invece, dall’intelligenza artificiale con tutti i suoi pro e contro.

Ecco perché lo studio è stato dedicato a mettere in evidenza l’importanza di un sistema educativo attento al valore del lavoro e al contributo della formazione professionale. Il rapporto è costituito da una prima sezione che descrive l’argomento dal punto di vista teorico, soffermandosi sul valore educativo del lavoro e sulle trasformazioni che ne conseguono nel campo della scuola e della formazione, e da una seconda sezione che affronta vari temi, dal ruolo dell’intelligenza artificiale all’orientamento, dal service learning alla formazione degli insegnanti. Per completare il discorso sono state inserite nella pubblicazione una serie di buone pratiche e alcune ricerche sul mondo della formazione professionale. Alla fine del rapporto è stata, invece, inserita l’appendice statistica con tutti i dati delle scuole cattoliche italiane nell’anno scolastico 2024-25.

Ad aprire i lavori è stato don Ernesto Diaco, direttore Ufficio scuola e università della CEI, che ha presentato lo studio annuale, a seguire Sergio Cicatelli, direttore del centro studi sulla scuola cattolica ha offerto un panoramica statistica sulle condizioni della scuola cattolica oggi in Italia. Successivamente Pierpaolo Triani, docente dell’Università Cattolica del sacro cuore, è intervenuto sull’importanza di fare rete e della formazione dell’interiorità che è fondamentale per ogni uomo, richiamando alla multidimensionalita’ dell’intelligenza umana, mentre Dario Eugenio Nicoli, sempre docente alla Cattolica del sacro cuore, ha rilanciato il valore del lavoro per i giovani nel mondo attuale. A chiudere questa prima parte degli interventi è stato Pietro Cum, amministratore delegato di Elis, che ha raccontato l’esperienza di Elis nell’orientamento al lavoro, fondamentale oggi più che mai nella formazione di tutti.

Nella seconda parte lo spazio degli interventi è stato dedicato al racconto delle esperienze provenienti dalle scuole paritarie cattoliche di Palermo a partire dal modello virtuoso delle scuole salesiane. Prima l’intervento di suor Carla Monaca, presidente del CIOFS scuola, direttrice dell’istituto scolastico Madre Mazzarello di Palermo, ha trattato uno dei temi del rapporto legato al “terremoto curriculare” provocato dall’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola e di come la scuola salesiana abbia affrontato questa novità, mettendo sempre al centro l’alunno e rilanciando come prioritaria una dimensione educativa, che metta in dialogo sempre mente, cuore e mani per scongiurare che un uso eccessivo dell’IA possa generare evidenti problemi nella formazione umana. Subito dopo è intervenuto Nicola Filippone, preside dell’Istituto salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo, che attraverso la sua approfondita relazione ha esplorato il tema del rapporto tra scuola, insegnamento e nuove tecnologie, sottolineando i risvolti etici dell’uso dell’Intelligenza artificiale e rilanciando la necessità di usare le nuove tecnologie con sapienza. Il preside dell’istituto salesiano ha evidenziato come occorra far precedere l’impiego di queste macchine dalla formazione, per questo ha portato all’attenzione del pubblico il progetto di formazione nazionale del CNOS FAP dei Salesiani che si occupa della formazione dei docenti in tale ambito e a cui partecipa anche l’istituto salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo con alcuni obiettivi precipui attraverso l’uso delle tecnologie a scuola: la personalizzazione dei processi formativi, la formazione continua dei docenti, l’innovazione nella progettazione didattica e la possibilità di sperimentare nuovi criteri di valutazione.

A chiudere le relazioni sono stati padre Vitangelo Carlo Maria Denora, direttore generale del Gonzaga Campus, che, trattando della valenza educativa e formativa del lavoro, ha rilanciato l’importanza di centrare ogni processo educativo sulla persona, cercando di tirarne fuori i talenti, che spesso possono rivelarsi proprio attraverso la manualità e l’utilizzo delle tecniche artigianali come in molti casi l’esperienza di vita ci insegna. Il professore Giuseppe Zanniello ha chiuso questa edizione, proponendo un’interessante relazione sul valore dell’orientamento a scuola finalmente non più pensato come un ambito slegato dalla didattica, ma rivalutato all’interno di essa al fine di attuare processi di insegnamento che guardino al progetto di vita degli studenti.