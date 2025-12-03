Visita all’azienda agricola Feudo Disisa di Grisì per la scuola Morvillo

Una giornata alla scoperta della produzione olearia per gli alunni delle classi seconde di scuola primaria

MONREALE, 3 dicembre – Nella giornata di ieri le classi seconde della scuola primaria dell’istituto “Francesca Morvillo” hanno partecipato ad un’interessante escursione presso l’azienda agricola “Feudo Disisa” di Grisì.

Ad accoglierli, al loro arrivo, l’assessore all’igiene urbana Giulio Mannino e la vicepresidente del consiglio comunale, Antonella Giuliano, che hanno voluto fare gli onori di casa ad alunni e docenti.

Presso l’azienda agricola Disisa i bambini hanno sperimentato le fasi della produzione dell’olio, dalla molitura allo stoccaggio, attraverso macchinari moderni e personale qualificato. Inoltre hanno potuto visitare le cantine, le stalle con i vitelli appena nati, i vigneti e gli uliveti.

Una ricca merenda a base di muffolette condite con olio di oliva, pizza, sfincione e pandoro ha reso ancora più piacevole il soggiorno presso il Feudo Disisa. “Mi preme ringraziare la famiglia Di Lorenzo, proprietaria dell’azienda agricola” - ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo, - “che ha accolto la nostra scuola mostrando agli alunni la peculiare bellezza del Feudo Disisa. Vorrei inoltre ringraziare l’assessore Giulio Mannino e la consigliera Antonella Giuliano per aver fatto da intermediari presso l’azienda Agricola Disisa permettendo ai nostri alunni di scoprire, in modo piacevole e interessante, un territorio ricco di storia e di tradizioni.”