Un ponte tra scuole: esperienza a Valencia per la scuola Morvillo

La ripartenza formativa con Erasmus plus ha coinvolto i docenti dell'istituto monrealese guidati dalla dirigente Francesca Giammona

MONREALE, 4 dicembre – L'Istituto Comprensivo Francesca Morvillo ha recentemente intrapreso un'importante esperienza di mobilità formativa nell'ambito del Programma Erasmus+ KA 122 per il settore School Education.

Dal 17 al 21 novembre 2025 le docenti Cinzia Catalano, Teresa Guglielmo, Valentina Mercurio, Maria Provenzano e Angela Squadrito, accompagnate dalla Dirigente Francesca Giammona, hanno avuto l'opportunità di partecipare a un'attività di Job Shadowing (osservazione sul campo) presso l'istituto ospitante La Purísima di Valencia, in Spagna.

Il Colegio La Purísima Franciscanas non è stato scelto casualmente. Questa scuola, con una lunga e apprezzata tradizione nell'area di Valencia, è rinomata per la sua capacità di integrare le metodologie didattiche innovative con un forte orientamento pratico e un'attenzione particolare all'inclusione e alla digitalizzazione dei processi educativi. L'obiettivo principale dello job shadowing della scuola Morvillo era proprio quello di osservare e analizzare le prassi di successo attuate dalla scuola spagnola, con un focus specifico sulle metodologie attive e cooperative, sulla metodologia CLIL e sull’integrazione del digitale nella didattica.

“I cinque giorni di immersione presso La Purísima”- ha dichiarato la dirigente Giammona - sono stati intensi e ricchi di spunti. Siamo stati accolti con grande professionalità e disponibilità, partecipando attivamente alle lezioni e agli incontri di programmazione. Abbiamo inoltre osservato come l'IES La Purísima applica in modo trasversale la metodologia CLIL, non solo per le lingue straniere ma anche per materie tecnico-scientifiche. Questo approccio aumenta significativamente la competenza linguistica e la motivazione degli studenti. L'esperienza di Job Shadowing a Valencia ha rappresentato un valore aggiunto inestimabile per il nostro corpo docente. Le conoscenze acquisite non si limitano a una mera osservazione, ma si trasformano in un piano d'azione concreto per il nostro Istituto. Verrà avviata una sperimentazione per estendere l'uso dei progetti interdisciplinari come metodologia didattica centrale in determinate classi e sarà valutata l'adozione di nuovi tooldigitali visti in uso a Valencia per la creazione di materiali didattici interattivi e la valutazione formativa. Questo progetto KA 122, dunque, non è un punto di arrivo, ma un solido punto di partenza per l'internazionalizzazione e l'innovazione didattica del nostro Istituto, confermando come la mobilità Erasmus+ sia un pilastro

fondamentale per la crescita professionale dei docenti e, di riflesso, per il successo formativo dei nostri studenti. Mi preme ringraziare sentitamente l'Istituto IES La Purísima, il suo Dirigente e tutto il personale per la calorosa accoglienza e la generosa condivisione delle loro eccellenti prassi.”