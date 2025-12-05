Pericoli della rete e uso dei social: se ne è parlato alla scuola Morvillo

La lezione è stata tenuta dall’ispettore Lombardo della Polizia di Stato

MONREALE, 5 dicembre – Nei giorni scorsi, nel salone “Luigi Caracausi” dell’Istituto “Morvillo” di Monreale, i ragazzi delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado hanno incontrato l'Ispettore di Polizia di Stato, Luigi Lombardo.

L’incontro è servito per riflettere sui pericoli della rete e sull’ uso inappropriato dei social. Accolto dalla referente bullismo e cyberbullismo, Tiziana Zito, e da Vincenzo Galati, collaboratore del dirigente scolastico, l'ispettore ha analizzato, partendo da video esplicativi, tutti i rischi connessi ai nostri collegamenti quotidiani ad internet, dalle semplici ricerche di approfondimento all’abitudine diffusa di giocare on line o di condividere documenti o altre informazioni attraverso canali social, mettendo in guardia soprattutto i ragazzi e cercando di responsabilizzarli maggiormente all’uso di alcuni applicativi.

Gli alunni hanno mostrato partecipazione attiva a quella che è sembrata loro non una formazione ma una chiacchierata con un amico più maturo al quale raccontare le paure, con il quale condividere le proprie esperienze e disavventure già vissute e per fortuna risolte sempre con l’intermediazione delle figure adulte di riferimento.

L’ispettore ha raccomandato loro di non condividere foto, di non partecipare a chat con sconosciuti, di non accettare inviti a challenge pericolose e di non essere mai “complici” e “spettatori” di fenomeni di cyberbullismo. Partendo dalla comunicazione non ostile, ha parlato di netiquette e regole da rispettare nello spazio sociale on line così come in quello fisico e ha messo in evidenza la differenza tra scherzo, litigio e bullismo, sottolineando ancora una volta l’importanza del rispetto nei rapporti interpersonali.

Ha invitato i ragazzi a pensare a come si possa sentire una vittima, ricordando gli ultimi fatti di cronaca, a denunciare sempre gli atti persecutori vissuti o noti in un gruppo sia a scuola che in altri luoghi di aggregazione, a non ignorare la sofferenza altrui e a non temere mai di parlare, di ribellarsi ai soprusi, di non rendersi complici anche soltanto col silenzio. Comunicare il disagio è il passo più importante per salvare e salvarsi da una società che sta perdendo il senso del reale perché assorbita eccessivamente dal virtuale.

Scuola, famiglia ed istituzioni hanno la responsabilità condivisa di far crescere i giovani nell’equilibrio, nel rispetto delle regole in una rete di mutuo soccorso dove ogni nodo ha il suo compito specifico ma tutti devono concorrere a formare persone con una autentica coscienza civile.