Lingua inglese potenziata alla Veneziano-Novelli: al via le sezioni “Cambridge English”

I dettagli in occasione dell’Open Day di lunedì 15 dicembre

MONREALE, 11 novembre – Lingua inglese potenziata e di livello a partire dal prossimo anno scolastico per gli studenti della scuola Veneziano-Novelli.

Il collegio dei docenti dell’istituto, infatti, nella seduta di ieri, ha detto sì alla proposta di attivazione, per le classi prime della primaria e delle medie, di avviare sezioni Cambridge English. Una decisione che garantisce il potenziamento dello studio dell'inglese nelle ore curricolari.

“La scelta didattica dell'istituto – afferma una nota della scuola – si colloca nel solco di un “know how” maturato negli anni attraverso la realizzazione di attività e progetti extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni Cambridge e che, a partire dal prossimo anno scolastico, vedrà la strutturazione di un percorso continuo e integrato nell'orario scolastico”.

Si arricchisce dunque l'offerta formativa dell'istituto e si arricchisce con una proposta di sicura eccellenza, considerato che sono pochissime in tutta la provincia di Palermo le scuole che propongono tale opportunità ai propri allievi. L’iniziativa verrà presentata al territorio e alle famiglie in occasione dell'Open Day, in agenda per lunedì 15 dicembre.

Nei plessi di via Archimede per la scuola dell'infanzia e la primaria, e in quello di via Kennedy per la scuola media, a partire dalle 15,30, il dirigente scolastico e i docenti accoglieranno i genitori e futuri alunni per promuovere gli spazi di apprendimento, le risorse e i percorsi educativi che contribuiscono a definire l'identità della scuola.