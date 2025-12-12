Eletto il nuovo consiglio dell’istituto comprensivo “Margherita di Navarra”

Ecco i nomi dei componenti del rinnovato organo collegiale

MONREALE, 12 dicembre – A seguito delle votazioni che si sono svolte il 30 novembre e il 1° dicembre, è stato eletto il nuovo consiglio dell’istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra” di Monreale (nella foto).

L’organismo è formato da 19 componenti, in rappresentanza degli insegnanti (8), del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (2) e dei genitori degli alunni (8); ne fa parte di diritto la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi.

Per quanto riguarda il corpo docente, sono stati eletti Antonino Mineo, Rita Marino, Margherita Mammina, Maria Rusticano, Daniela Battaglia, Anna Giammanco, Nunzia Cirri e Carmela Chiarelli; il personale ATA è rappresentato da Franco Marzullo e Giacomo Noto, mentre la compagine genitoriale è composta da Fabio Amato, Giacomo Lucchese, Fausto Lo Piccolo, Davide Liga, Ines Sicilia, Floriana Calamia, Piera Utech e Anna La Mendola.

Spetta al consiglio provvedere in merito all’elaborazione e all’adozione degli indirizzi generali, alla determinazione delle forme di autofinanziamento ed all’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché all’impiego dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto; inoltre, ha potere deliberante in materia di programmazione e organizzazione delle attività scolastiche.

L’organo consiliare resterà in carica per gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028; la presidenza sarà affidata ad uno dei componenti, da eleggere nell’ambito della rappresentanza dei genitori.

L’istituto statale “Margherita di Navarra” comprende in totale nove plessi, dislocati nelle frazioni monrealesi di Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra, con una popolazione scolastica che attualmente conta oltre 900 alunni.