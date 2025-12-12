La scuola Morvillo in visita a Castelbuono tra storia, legalità e sostenibilità ambientale

La visita è stata organizzata dall’associazione Medullolesi

CASTELBUONO, 12 dicembre – Nella giornata di mercoledì le classi seconde di scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Francesca Morvillo di Monreale hanno vissuto un’esperienza formativa ricca e coinvolgente grazie alla visita didattica organizzata dall’associazione dei Medullolesi presso il Comune di Castelbuono.

“L’associazione dei Medullolesi, promotrice della visita – fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto – collabora da anni con la scuola, sostenendo una politica di inclusione e partecipazione attiva della comunità scolastica alle attività proposte. Grazie a questa sinergia, agli alunni viene data l’opportunità di vivere esperienze culturali e formative che rafforzano il legame con il territorio e i suoi protagonisti”.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno iniziato il loro percorso esplorando il suggestivo Castello dei Ventimiglia, simbolo del borgo madonita, dove hanno potuto ammirare le installazioni museali ospitate all’interno dell’antica fortezza. Un’occasione preziosa per avvicinarsi alla storia del territorio e scoprire la bellezza del patrimonio artistico locale.

La visita è proseguita nella sala consiliare del municipio, dove il gruppo è stato accolto dal Sindaco di Castelbuono. Nel suo intervento, il primo cittadino ha raccontato agli alunni l’affascinante storia dell’acquisto del Castello: un bene che gli stessi abitanti del paese, uniti da un forte senso comunitario, riuscirono a riscattare all’asta, salvaguardandolo dagli interessi criminali e restituendolo così alla collettività.

Il Sindaco ha poi illustrato le politiche ambientali adottate dal Comune, da anni impegnato nella tutela del territorio e nella promozione di uno stile di vita sostenibile. Tra le pratiche più originali, ha destato grande curiosità nei ragazzi la raccolta differenziata effettuata con l’ausilio degli asinelli, un metodo ecologico che consente di ridurre il consumo energetico e l’inquinamento. Questa e altre iniziative hanno contribuito significativamente a migliorare la qualità della vita nel borgo, rendendolo un esempio virtuoso di gestione del bene comune.

Al termine dell’incontro, il Sindaco ha voluto omaggiare la scuola donando una stampa raffigurante il Castello dei Ventimiglia, simbolo della storia e dell’identità locale. Ha inoltre rivolto un invito speciale agli alunni: tornare a Castelbuono in primavera, quando sarà possibile esplorare i boschi del territorio e trascorrere una giornata immersi nelle bellezze naturali che la zona offre in quella stagione.

La giornata si è conclusa presso l’agriturismo Bergi, dove gli studenti, insieme ai docenti accompagnatori, sono stati accolti in un’atmosfera calorosa e conviviale, gustando un pranzo preparato con prodotti del territorio. Un momento di piacevole socializzazione che ha permesso ai ragazzi di trascorrere del tempo insieme al di fuori dell’ambiente scolastico, rafforzando le relazioni e condividendo emozioni e scoperte.

L’esperienza a Castelbuono ha rappresentato non solo un’occasione di apprendimento, ma anche un’opportunità di crescita personale per tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere una giornata intensa all’insegna della cultura, della natura e della cittadinanza attiva.