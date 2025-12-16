Monreale, al “Basile-D’Aleo” la settimana dello studente si apre con il progetto “Mondello Liberty”

L’iniziativa si concluderà venerdì 19 dicembre

MONREALE, 16 dicembre – Ha preso il via con il progetto Mondello Liberty la Settimana dello Studente del liceo “Basile-D’Aleo” di Monreale, in programma dal 15 al 19 dicembre.

Un’iniziativa fortemente voluta e organizzata in sinergia tra studenti e docenti, pensata per offrire attività alternative alla didattica tradizionale, senza rinunciare a un solido valore educativo e formativo.

Il programma della settimana è particolarmente articolato e comprende laboratori, proiezioni cinematografiche in sala e in classe, incontri educativi con l’Arma dei Carabinieri e il Consultorio di Monreale, tornei di scacchi e ping-pong, oltre a un appuntamento formativo inserito nel cartellone della prima Biennale Internazionale del Mosaico, evento che vede il liceo artistico coinvolto in maniera continuativa. Numerose anche le uscite didattiche sul territorio.

Tra queste, di particolare rilievo l’uscita a Mondello, che ha inaugurato ufficialmente la Settimana dello Studente. L’attività rientra nel progetto di Istituto Mondello Liberty, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio Liberty siciliano e, in particolare, di una località che, oltre a essere una delle mete balneari più note del Palermitano, conserva importanti testimonianze architettoniche risalenti alla Belle Époque.

Il progetto coinvolge le classi quinte dei tre indirizzi liceali – artistico, classico e scientifico – ed è frutto di un lavoro interdisciplinare curato dai docenti di Storia dell’arte, Italiano, Discipline plastiche e Scienze motorie. È prevista, inoltre, la realizzazione di un prodotto finale che sarà presentato in sede di esame di maturità.

L’esperienza a Mondello è stata strutturata come una vera e propria caccia al tesoro urbana: divisi in squadre, gli studenti hanno percorso le vie principali alla ricerca delle ville Liberty indicate su una mappa, seguendo indizi forniti dai docenti accompagnatori e individuando specifici elementi decorativi. Tra le architetture osservate anche le due ville progettate da Ernesto Basile, figura di spicco del Liberty siciliano.

Accanto all’approfondimento storico-artistico, l’attività ha puntato allo sviluppo delle soft skills, in particolare orientamento, problem solving e capacità organizzativa. Gli studenti si sono cimentati nella risoluzione di indovinelli, codici e di un cruciverba dedicato all’Art Nouveau, che ha condotto alla scoperta del dettaglio conclusivo del percorso.

La visita si è aperta con una breve introduzione sulla storia di Mondello, che ha ripercorso la trasformazione dell’area da zona paludosa a raffinato centro turistico e culturale. Il comportamento disciplinato e la partecipazione attiva dei ragazzi hanno confermato la validità dell’iniziativa, che – come hanno sottolineato gli stessi studenti – li porterà a guardare Mondello, in futuro, non soltanto come luogo di mare, ma come un autentico patrimonio artistico da conoscere e valorizzare.