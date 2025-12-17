Veneziano-Novelli, si è concluso il primo appuntamento con l’Open Day

Il 14 gennaio l’’istituto aprirà nuovamente le sue porte. LE FOTO

MONREALE, 17 dicembre – Si è concluso lunedì, con un'ottima partecipazione da parte delle famiglie, l'Open Day della Veneziano-Novelli.

Nei plessi della scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie, i genitori e i futuri alunni sono stati accolti dal dirigente scolastico e dai docenti, che hanno presentato l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico. Gli studenti più grandi hanno fatto da tutor ai più piccoli, coinvolgendoli nella partecipazione a svariate esperienze laboratoriali e gruppali.

Laboratori multilinguistici, narrativi, teatrali, informatici, scientifici, artistici, musicali, tutte proposte rappresentative di un curriculum verticale che, modulato nei vari ordini scolastici, costituisce l'identità della scuola e che, a partire dal prossimo anno scolastico, sarà ancora più ricco.

Sarà attivata infatti, sin dalla primaria, una sezione di inglese potenziato, "Cambridge English", integrata nell'orario curricolare, che prevede l'insegnamento dell'inglese come unica lingua comunitaria e il conseguimento delle certificazioni Cambridge.

Accanto a questa nuova opportunità, l'istituto offre l'opzione di scegliere, oltre ai percorsi tradizionali, anche il percorso ad indirizzo musicale, con l'opportunità di studiare uno strumento a scelta tra pianoforte, violino, chitarra, percussioni, e il percorso informatico per la certificazione delle competenze digitali IC3.

Il "tour della scuola", fisico e virtuale, proposto alle famiglie ha dato conto dei molteplici approcci e delle diverse metodologie adottate nella prassi didattica.

All'approccio tradizionale è affiancato quello digitale, allo studio canonico della matematica il coding e la robotica, al manuale di scienze l'uso del microscopio digitale, alla narrazione il blog e il videomaking.

Soddisfatto per la partecipata fruizione il dirigente scolastico Marco Monastra che, anticipando la prossima uscita della nuova edizione del telegiornale on line della scuola, il "Tg degli screenagers", ha rimarcato l'enorme potenzialità dei linguaggi espressivi artistici e la necessità di coniugare tradizione e innovazione, analogico e digitale per modulare i fondamenti disciplinari sulle sfide della modernità. Il 14 gennaio prossimo l'istituto aprirà ancora le porte per un ultimo Open Day.