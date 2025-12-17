Scuola Morvillo, inaugurato ieri il presepe vivente

Acceso l’albero alla presenza di diverse autorità. LE FOTO

MONREALE, 17 dicembre – Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione del tradizionale presepe vivente alla scuola Morvillo cui ha fatto seguito l’accensione dell’albero di Natale nello spiazzale esterno.

All’inaugurazione hanno preso parte l’assessora Patrizia Roccamatisi, il colonnello Gennaro Petruzzelli, il capitano Niko Giaquinto, il maresciallo Vincenzo Onorini, la dottoressa Rosa Vitale dell’ufficio scolastico regionale, padre Angelo Giudice, Stefano Gorgone, già dirigente della scuola, insieme a docenti, alunni e genitori dell’istituto scolastico. Un presepe davvero originale, quello di quest’anno, che, oltre ad essere animato dai bambini della scuola dell’Infanzia, propone un percorso nella luce, simbolo della pace e della venuta di Gesù Bambino.

Un Presepe a “colori”: a partire dalla rappresentazione della nascita di Gesù, avvolta nel bianco candido e splendente, i locali della Scuola dell'infanzia sono stati avvolti da tulle variopinti: rosso, blu, verde, azzurro, giallo, rosa, arancione, fucsia... ma anche da tante rappresentazioni colorate e creative dei bambini che giocando con i colori in attività manipolative, digito-pittoriche, hanno dato colore alle emozioni e ai sentimenti che il Natale suscita nel cuore degli uomini.

Soddisfazione è stata espressa da tutti i partecipanti: l’assessora Roccamatisi si è soffermata sull’importanza di condividere le scelte educative con le famiglie, padre Angelo Giudice si è soffermato sulla scelta della luce e dei colori che esprimono la sensibilità cristiana del presepe con a centro il bambinello, la dottoressa Vitale, portando i saluti del nuovo provveditore, dottor Bernardo Moschella, ha elogiato il lavoro svolto perché attraverso il fare si esprime la creatività artistica e didattica.

La dirigente scolastica, Francesca Giammona, ha sottolineato come il risultato finale sia frutto di una sinergia significativa fra tutte le componenti che trovano nella scuola la possibilità di vivere il Natale in modo autentico con, allo sfondo, i valori più autentici della nostra vita, quali l’accoglienza, la pace e la fratellanza. Tali riflessioni hanno fatto da cornice al secondo momento della giornata: l’accensione del grande albero nel piazzale della scuola che ha cesellato il pomeriggio natalizio della scuola Morvillo.