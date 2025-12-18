Job Shadowing in Francia: un viaggio di crescita professionale per i docenti della scuola Guglielmo II di Monreale

L’iniziativa rientra nel progetto Erasmus+

SAINT-EXUPÉRY DI HAUTMONT (FRA), 18 dicembre – Dal 2 al 4 dicembre quattro docenti della scuola Guglielmo II di Monreale — Daniela Bellomonte, Matteo Curatolo, Salvatore Intravaia e Marzia Vanella — hanno vissuto un’intensa esperienza di Job Shadowing presso il Collège Antoine de Saint-Exupéry di Hautmont, in Francia.

Un’occasione preziosa resa possibile dal progetto Erasmus+ “Go European, Go Steam, Go Green”, cofinanziato dall’Unione Europea, che continua a permettere nuovi percorsi di crescita e innovazione didattica.

Durante la permanenza, i docenti hanno potuto osservare da vicino le dinamiche della scuola francese, immergendosi in un ambiente educativo moderno, accogliente e ricco di stimoli.

“La nostra delegazione è stata ricevuta con grande calore – ha sottolineato la dirigente scolastica, Irene Bornelli. - Gli insegnanti hanno particolarmente apprezzato l’organizzazione degli spazi: aule tematiche, laboratori funzionali e ambienti strutturati per favorire il benessere e l’apprendimento degli alunni. Discuteremo insieme alla comunità scolastica delle novità che intendiamo proporre alla luce di questa esperienza” ha aggiunto la dirigente, soffermandosi sulla ricaduta che il progetto avrà sull’offerta formativa e sull’organizzazione dell’istituto.

Le lezioni osservate hanno messo in luce un approccio fortemente laboratoriale, in cui gli studenti sono incoraggiati a diventare protagonisti attivi del proprio percorso formativo. Un modello che il Collège Antoine de Saint-Exupéry, scuola pubblica con una sezione internazionale, applica con efficacia sia nelle discipline scientifiche sia in quelle umanistiche e linguistiche.

“È stata un’esperienza estremamente stimolante”, raccontano i docenti rientrati in Italia. “Ci ha permesso di confrontarci con metodi nuovi, riflettere sulle nostre pratiche e individuare strategie per rendere sempre più coinvolgente l’apprendimento dei nostri studenti”.

Il Job Shadowing ha lasciato un segno positivo non solo a livello professionale, ma anche nelle relazioni tra le due istituzioni scolastiche: alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado, infatti, si recheranno in Francia nella prossima primavera e i loro pari francesi sono attesi presso l’istituto Guglielmo II durante la seconda metà di maggio. Un ponte che si rafforza e che apre la strada a future collaborazioni, scambi culturali e nuove opportunità di crescita condivisa.