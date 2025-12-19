Gli studenti della Veneziano-Novelli emozionano con il concerto di Natale

Ieri pomeriggio il consueto appuntamento musicale alla presenza delle autorità. LE FOTO

MONREALE, 19 dicembre – Gremita, ieri pomeriggio, la palestra del Veneziano- Novelli per il tradizionale concerto di Natale.

Anche quest'anno l'istituto monrealese ha rinnovato questo attesissimo momento di coesione e di sintonia col territorio e con l'intera comunità. L'orchestra didattica e il coro d'istituto hanno offerto ed interpretato un ricco repertorio musicale della tradizione natalizia, focalizzandolo sui temi della pace e dell'armonia tra i popoli.

Entro questa cornice di valori e obiettivi è stata, inoltre, proposta, dinanzi alle famiglie e alle autorità religiose e civili, la proiezione della nuova edizione del telegiornale on- line della scuola, "Il tg degli screenagers" con un servizio, curato dagli studenti, sulle attività formative realizzate nell'ambito del Patto educativo per la prevenzione della violenza, promosso dall'arcidiocesi di Monreale e sottoscritto da tutte le istituzioni coinvolte.

Alla manifestazione hanno partecipato l'arcivescovo Gualtiero Isacchi, il sindaco Alberto Arcidiacono, il capitano della Compagnia carabinieri di Monreale, Niko Giaquinto, il colonnello della Guardia di Finanza Danilo Persano, l'assessore alla Pubblica istruzione Patrizia Roccamatisi e il dirigente scolastico Stefano Gorgone.

"Il linguaggio delle arti è una leva importantissima per riconoscere e dare significato alle esperienze vissute a scuola"- dichiara il preside Marco Monastra, confermando l'imprinting metodologico dell'istituto che promuove stili espressivi e comunicativi che attingono ai canali della musica, dell'arte, della tecnologia e dell'informatica per coinvolgere in modo attivo e consapevole i giovani cittadini del futuro.