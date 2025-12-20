L’arcivescovo di Monreale in visita alla Morvillo

Presenti anche l’amministrazione comunale e l’Arma dei carabinieri. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Quella che si è celebrata ieri mattina, presso la scuola Morvillo, è stata una vera e propria festa: bambini, studenti, docenti, personale scolastico e genitori, insieme alla dirigente scolastica, hanno accolto con gioia monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale.

A dare il benvenuto a monsignor Isacchi, inoltre, c’erano Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, il maresciallo Maria Rosaria Lupoli e il tenente Chiara Antoniol della compagnia dei carabinieri di Monreale, padre Angelo Giudice, parroco di SantaTeresa e Stefano Gorgone, già dirigente della scuola Morvillo.

Fra canti, performance e letture di riflessioni monsignor Isacchi ha fatto il giro della scuola, a partire dall’infanzia, dove ha visitato il presepe vivente inaugurato martedì scorso, fino agli uffici degli assistenti amministrativi. “Sono molto contento di essere qui con voi” ha detto l’arcivescovo “perché mostrate di essere una scuola in cui trovano spazio i valori fondamentali che sono alla base non solo della cristianità ma di tutta l’umanità.”

Alberto Arcidiacono, visibilmente emozionato, ha lodato bambini e studenti dicendo: “se il Natale significa donare agli altri, voi state interpretando il vero significato di questa festa perché siete riusciti a donarci forti emozioni.”

“La visita di Sua Eccellenza ci ha riempito di gioia – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo – Con la sua semplicità ha toccato le corde del nostro intimo e oggi ci sentiamo tutti arricchiti da questo incontro. Ringrazio di cuore gli studenti, i genitori e tutto il personale scolastico che hanno contribuito a rendere così speciale questa giornata. Un ringraziamento particolare va al TED di Monreale che con le sue preparazioni natalizie ha aggiunto la giusta dolcezza ad una giornata il cui ricordo conserveremo per sempre nei nostri cuori”.