Scuola Margherita di Navarra, si insedia il nuovo consiglio di istituto

Tutte le frazioni sono finalmente rappresentate

MONREALE, 20 dicembre – Si è ufficialmente insediato il 19 dicembre il nuovo Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”, avviando il triennio di mandato che guiderà la vita democratica della comunità scolastica fino al 2028. Un momento significativo non solo per la scuola, ma per l’intero territorio, che torna a ritrovarsi pienamente rappresentato in tutte le sue articolazioni.

Particolarmente rilevante è la partecipazione della frazione di San Martino delle Scale, presente nel Consiglio per la prima volta dal 2019, anno in cui il plesso è entrato a far parte dell’ICS “Margherita di Navarra”. Un ritorno che assume un valore simbolico e sostanziale, segnando il rafforzamento del legame tra la scuola e una parte importante del territorio comunale.

Decisamente sentita la partecipazione della componente genitori, che per il prossimo triennio garantirà una rappresentanza equilibrata di tutte e tre le frazioni: Pioppo, San Martino delle Scale e Villaciambra. Un risultato che testimonia attenzione, senso di appartenenza e volontà di contribuire attivamente ai processi decisionali della scuola.

La composizione del nuovo Consiglio restituisce pienamente il senso di una scuola diffusa, la cui dislocazione sul territorio non rappresenta un limite, ma un punto di forza. La presenza di tutte le frazioni consente infatti di intercettare bisogni diversi, valorizzare specificità locali e costruire scelte condivise, capaci di tenere insieme pluralità e visione unitaria.

In un contesto educativo sempre più chiamato a essere presidio culturale e sociale, la rappresentatività assume un ruolo centrale: è attraverso il dialogo tra le diverse componenti e territori che la scuola può continuare a crescere come comunità coesa, inclusiva e attenta alle istanze di famiglie e studenti.