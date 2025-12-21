Scuola Margherita di Navarra, grande successo per il concerto di Natale

Come da tradizione ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di primo grado dei percorsi a indirizzo musicale della scuola

MONREALE, 21 dicembre – La musica come linguaggio universale di condivisione, crescita e partecipazione ha rappresentato il filo conduttore del Concerto di Natale dei percorsi ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”, svoltosi il 19 dicembre, che ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, appartenenti alle classi prime, seconde e terze, impegnati nello studio degli strumenti musicali attivati nell’Istituto: tromba, chitarra, pianoforte e percussioni.

L’iniziativa, pienamente inserita nel percorso formativo dei percorsi ad indirizzo musicale, ha costituito un significativo momento educativo e culturale, volto a valorizzare il lavoro svolto durante l’anno scolastico e a offrire agli studenti l’opportunità di esibirsi in un contesto pubblico, rafforzando competenze artistiche, espressive e relazionali.

Il programma musicale, ampio e articolato, ha proposto un itinerario sonoro che ha intrecciato la tradizione natalizia con brani di repertorio nazionale e internazionale. Le orchestre delle classi prime hanno aperto il concerto con Joy to the World di Georg Friedrich Händel, seguita dall’esecuzione di Frosty the Snowman di Steve Nelson e Jack Rollins; a seguire, le classi prime di tromba hanno presentato il brano Nevica di M. Schenk, mettendo in luce le competenze di base acquisite nel corso del primo anno di studio.

Le orchestre delle classi seconde hanno eseguito Astro del ciel di Franz Xaver Gruber, restituendo al pubblico uno dei canti più rappresentativi del periodo natalizio. Le classi di chitarra delle prime, seconde e terze si sono esibite in Have Yourself a Merry Little Christmas di Hugh Martin, mentre le classi di tromba delle seconde e terze hanno interpretato Gli angeli del ciel, canto della tradizione francese.

Un ulteriore contributo strumentale è stato offerto dalle classi di pianoforte e percussioni delle seconde e terze, che hanno eseguito God Rest You Merry, Gentleman nella versione di William B. Sandys. Le orchestre delle classi terze hanno poi proposto The Prayer di David Foster e Carole Bayer Sager, brano di forte intensità espressiva, a testimonianza del livello di maturità musicale raggiunto dagli studenti al termine del percorso.

La parte conclusiva del concerto ha coinvolto tutti gli alunni in un clima di partecipazione e condivisione attraverso l’esecuzione di brani particolarmente noti e apprezzati, quali Happy Xmas di John Lennon e Yoko Ono, Feliz Navidad di José Feliciano, Carol of the Bells di Mykola Leontovyč e Così Celeste di Zucchero. Le esecuzioni hanno messo in evidenza non solo le competenze musicali progressivamente acquisite dagli alunni, ma anche il valore educativo della collaborazione, dell’ascolto reciproco, della disciplina e del lavoro di gruppo, elementi fondanti dell’esperienza dei percorsi ad indirizzo musicale dell’ICS “Margherita di Navarra”.

Il concerto si è confermato come un’importante occasione di incontro tra scuola, famiglie e comunità, sottolineando il ruolo centrale dell’educazione musicale nella formazione integrale degli studenti e nella promozione di valori quali inclusione, partecipazione attiva e senso di appartenenza. Un sentito ringraziamento va ai docenti di tromba, chitarra, pianoforte e percussioni per la professionalità e l’impegno profuso, agli alunni per la serietà dimostrata nel percorso di preparazione e alle famiglie per la costante collaborazione e la calorosa partecipazione.