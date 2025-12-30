Scuola Morvillo, dal 12 gennaio il via all’Open Week

Calendario distinto per Primaria e Secondaria

MONREALE, 30 dicembre – Anche quest’anno, al rientro delle vacanze del periodo natalizio, sarà possibile iscrivere a scuola i bambini e i ragazzi che, nell’anno scolastico 2026-27, dovranno frequentare le classi prime di scuola primaria e secondaria.

Più precisamente la piattaforma UNICA, che gestisce le iscrizioni, sarà attiva a partire dalle ore 8 del 13 gennaio e fino alle ore 20 del 14 febbraio. Per una scelta sempre più consapevole, anche quest’anno la scuola Morvillo propone il suo Open Week, aprendo le porte al territorio, socializzando la propria offerta formativa, facendo conoscere i docenti, i locali e le strutture di cui l’istituto dispone. Per tutto il periodo che va dal 12 al 16 gennaio la scuola offrirà diversi momenti di confronto, distinti per ordine di scuola.

Ecco il calendario completo:

SCUOLA DELL’INFANZIA

• Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, tutti i giorni, dalle 10:30 alle 12, possibilità di visitare i locali di Via Biagio Giordano e del plesso Indemburgo;

• Mercoledì 14 gennaio, alle ore 10, la dirigente incontrerà i genitori nel salone della scuola.

SCUOLA PRIMARIA

• Giovedì 15 gennaio, alle ore 16, i genitori potranno conoscere i futuri docenti di prima, avere informazioni sull’offerta didattica e organizzativa della scuola e visitare i locali mentre i piccoli futuri alunni saranno coinvolti in laboratori didattici ed espressivi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• Mercoledì 14 gennaio alle ore 16 futuri alunni e genitori saranno accolti dalla Dirigente e dal corpo docente nel salone della scuola per un’informativa generale prima della visita dei due plessi che accolgono i 4 corsi di scuola secondaria.

“Questi incontri” - fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – “sono pensati per far conoscere le risorse strutturali, organizzative e soprattutto umane di cui la nostra scuola dispone. Ai genitori verranno offerti anche gli strumenti idonei per operare sulla piattaforma UNICA per le iscrizioni online in modo tale che, oltre a condividere le scelte didattiche e metodologiche sarà nostra premure fornire il supporto tecnico necessario per affrontare le pratiche burocratiche”.

“Per tutta la durata delle iscrizioni” - prosegue la dirigente – “io personalmente, lo staff di dirigenza, insegnanti e referenti saremo pronti ad accogliere i genitori che necessitano di ulteriori delucidazioni mentre il personale amministrativo sarà a disposizione dell'utenza per svolgere le procedure burocratiche e supportare le famiglie nella fase tecnica di inserimento dati, sia di mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 (anche telefonicamente), che nel pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30”.