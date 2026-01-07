Scuola, al via le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi. All'interno dell'articolo tutte le informazioni utili

PALERMO, 7 gennaio – L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha reso noto che dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027.

Sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione online per le prime classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali dalle ore 8.00 del 13 gennaio alle ore 20.00 del 14 febbraio 2026 accedendo alla Piattaforma Unica al seguente indirizzo, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Restano cartacee, invece, le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, che andranno quindi presentate direttamente presso le segreterie. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. Qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Sulla Piattaforma Unica sono disponibili informazioni sulle scuole e sezioni dedicate all’orientamento, per accompagnare famiglie e studenti nella scelta della scuola più adatta alle proprie competenze, aspirazioni e attitudini. Per orientarsi nell’offerta formativa si può visitare il seguente sito internet: https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/guida-alla-scelta