Liceo artistico Mario D’Aleo, domani l’Open Day

L’istituto presenta la sua offerta formativa

MONREALE, 9 gennaio – Domani il liceo artistico “Mario D’Aleo” di Monreale aprirà le porte al territorio, per presentare la propria offerta formativa, in occasione del secondo incontro tra il personale scolastico e i genitori degli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado.

I docenti e gli studenti, che accompagneranno gli alunni e le famiglie, in una visita all’interno degli spazi dell’istituto, illustreranno il piano di studi e mostreranno i laboratori attrezzati per lo svolgimento delle discipline d’indirizzo (mosaico, discipline grafiche-pittoriche e plastiche-scultoree)

Il liceo artistico Mario D’Aleo, unica realtà esistente nel Mezzogiorno d'Italia specializzata nell'arte e nel restauro del mosaico, garantisce una formazione nelle arti figurative, attraverso una didattica innovativa incentrata sulla ricerca di linguaggi dell’arte contemporanea e su una formazione artistica, che favorisce l’accesso al mondo universitario e lavorativo.

“L’Arte fra tradizione e sperimentazione” - questo uno dei propositi principali dell’attività di orientamento del Liceo Artistico, promossa dalla referente Dorotea Moncada e dal team di docenti del dipartimento artistico che la coadiuvano, Giovanni Alvich, Vincenzo Giovinco Manuela Ragusa, del fiduciario di plesso Antonio Rubè e della preziosa guida della dirigente scolastica,Loredana Lauricella.

Dunque, docenti e studenti saranno lieti di accogliere, nella giornata di domani (sabato 10 gennaio), le studentesse e gli studenti con le loro famiglie, al fine di accompagnarli in un percorso di conoscenza dell’Istituto, che possa orientare i giovani visitatori verso una scelta più consapevole della scuola superiore e del proprio futuro.