Mercoledì 14 l'ultimo Open Day in agenda alla Veneziano-Novelli

Istituito uno sportello informativo per i genitori. Ecco quando sarà operativo

MONREALE, 11 gennaio – A partire dalle 15 30, nei due plessi della scuola, il Novelli sede dell'infanzia e della primaria, e il Veneziano sede delle medie, le famiglie potranno conoscere tutte le proposte didattiche dell'istituto per il prossimo anno scolastico e partecipare alla realizzazione di esperienze formative in molteplici ambiti disciplinari.

Sostenuti dall'accoglienza e dal tutoraggio degli studenti più grandi, i futuri alunni insieme ai loro genitori, saranno guidati attraverso percorsi e attività laboratoriali pluridisciplinari rappresentativi dell'identità culturale della scuola.

Nell'ambito del laboratorio di Video Making e Editing sarà possibile vivere l'esperienza di muoversi dentro un setting della Web Tv per la registrazione di una puntata del telegiornale on line degli studenti e visitare in modalità virtuale gli spazi della scuola con l'impiego del visore 3D. All'interno del laboratorio informatico saranno realizzati modelli di prototipazione e robotica.

Nel laboratorio scientifico si faranno osservazioni al miscroscopio digitale e attività con le serre idroponiche. Nei laboratori multilinguistici i docenti e gli alunni proporranno contributi in inglese, francese e spagnolo.

Nel quadro dei laboratori narrativi e teatrali verranno realizzare proposte didattiche che spaziano dalla mitologia alla letteratura italiana.

I laboratori musicali proporranno varie performance con le tecniche della Cup song e della Body percussion, oltre alle esecuzioni strumentali e corali. I laboratori artistici realizzeranno attività inclusive con i cartoni musivi, gli origami e il disegno digitale.

Nella palestra del plesso Veneziano, oltre alla proiezione di un "tour" guidato della scuola, si svolgeranno le attività sportive.

L'offerta formativa, già diversificata e plurivoca, declinata in diverse opzioni formative, da quest'anno si presenta ancora più ricca con l'attivazione, sin dalla scuola primaria, di una sezione di inglese potenziato, che prevede l'insegnamento dell'inglese come unica lingua comunitaria e il conseguimento delle certificazioni Cambridge.

Accanto a questa nuova opportunità, l'istituto offre, insieme ai percorsi tradizionali, anche il percorso ad indirizzo musicale con l'opportunità di studiare uno strumento a scelta tra pianoforte, violino, chitarra e percussioni, e il percorso ad indirizzo informatico per la certificazione delle competenze digitali IC3.

Durante il periodo delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, dal 13 gennaio al 14 febbraio, all'interno della scuola sarà attivo uno sportello orientativo aperto ai genitori, coordinato dalle docenti funzioni strumentali per l'orientamento Margherita Giambruno e Romina Lo Piccolo, con le seguenti modalità orarie:

- lunedì ore 9,00-10,00

- martedì ore 12,00- 13,00

- giovedì ore 11,00-12,00

- venerdì ore 10,00-11,00

Inoltre gli uffici della "Segreteria alunni" di via Kennedy rimarranno a disposizione per fornire informazioni e supporto alle famiglie nell'arco di tutto il periodo delle procedure di iscrizione, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15, 00 alle ore 16,30.