Scuola dell’Infanzia Guglielmo II, domani l’Open Day

Si svolgerà nei plessi Sacro Cuore/Badiella, Ex Casa Santa e Pino Puglisi

MONREALE, 12 gennaio – L’istituto comprensivo Guglielmo II annuncia l’Open Day della Scuola dell’Infanzia, in programma domani. Un appuntamento dedicato alle famiglie e alla comunità per far conoscere l’offerta formativa e gli ambienti educativi dell’istituto.

L’evento si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 17:30 presso i seguenti plessi:

• Sacro Cuore/Badiella – Via Palermo, Salita San Gaetano

• Ex Casa Santa – Via Regione Siciliana

• Padre Pino Puglisi – Fondo Pasqualino Aquino

Nel corso dell’Open Day sarà possibile visitare le aule, partecipare a laboratori ludico-educativi, incontrare il personale docente e non docente e ricevere informazioni dettagliate sulle progettazioni educativo-didattiche, sulle modalità di iscrizione, sull’organizzazione della mensa scolastica e sugli orari di funzionamento.

L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante occasione di confronto diretto tra famiglie e scuola, nell’ottica di una collaborazione educativa condivisa.