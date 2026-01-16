Crescere insieme, l’Open Day della scuola ''Margherita di Navarra''

Previsto un ricco calendario per le prossime settimane. All’interno tutte le informazioni

MONREALE, 16 gennaio – Accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di crescita sereno, continuo e ricco di opportunità: è questa la visione educativa che anima l’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra”, protagonista nelle prossime settimane di un articolato calendario di Open Day dedicati alle famiglie del territorio.

Le attività di Open Day si svolgeranno sia in orario antimeridiano che pomeridiano, a partire dal 19 gennaio e fino al 2 febbraio, offrendo così alle famiglie diverse possibilità di partecipazione e di conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto. Gli incontri sono concepiti come vere esperienze di orientamento e continuità educativa e non si limitano alla semplice presentazione degli spazi o dell’organizzazione scolastica. Gli alunni hanno infatti la possibilità di vivere la scuola dall’interno, partecipando ad attività didattiche e laboratoriali strutturate in piccoli gruppi, in un clima sereno, accogliente e stimolante. Questo approccio consente ai bambini e ai ragazzi di conoscere gradualmente nuovi ambienti, modalità di lavoro e docenti, riducendo le naturali incertezze legate al passaggio tra i diversi ordini di scuola.

Dalla scuola dell’infanzia alla primaria, fino alla secondaria di primo grado, la continuità educativa diventa così un’esperienza concreta fatta di osservazione, sperimentazione e collaborazione. Le attività proposte favoriscono lo sviluppo di autonomia, curiosità, competenze relazionali e spirito di iniziativa, elementi fondamentali per affrontare con consapevolezza e sicurezza il proprio percorso scolastico.

Un’attenzione particolare è riservata ai percorsi ad indirizzo musicale, che rappresentano uno dei punti di forza dell’offerta formativa dell’Istituto. Attraverso giochi musicali, laboratori esperienziali e momenti di Musica d’insieme, gli alunni possono avvicinarsi allo studio di uno strumento in modo naturale e coinvolgente. La musica, oltre all’apprendimento tecnico, contribuisce allo sviluppo di concentrazione, memoria, disciplina, capacità di ascolto e lavoro di squadra. Suonare insieme significa imparare a rispettare tempi e ruoli, a collaborare per un obiettivo comune e a valorizzare il talento di ciascuno all’interno del gruppo.

L’offerta formativa dell’Istituto si caratterizza anche per la qualità e la varietà degli ambienti di apprendimento, progettati per sostenere una didattica moderna, inclusiva e laboratoriale. Gli studenti possono usufruire di una biblioteca digitale MLOL, che consente l’accesso a libri, riviste, quotidiani e risorse digitali, favorendo il piacere della lettura e la ricerca autonoma; di un laboratorio di creatività, spazio dedicato all’espressione artistica e progettuale; di un laboratorio STEAM, orientato allo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche e digitali; e di un laboratorio scientifico, pensato per l’osservazione e la sperimentazione. Completa l’offerta l’aula immersiva, ambiente innovativo che integra tecnologie digitali avanzate per rendere l’apprendimento coinvolgente, interattivo e multisensoriale.

Uno dei principali punti di forza dell’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” è inoltre la flessibilità del tempo scuola, che consente alle famiglie di scegliere soluzioni organizzative rispondenti alle diverse esigenze educative, formative e familiari. Già a partire dalla scuola dell’infanzia, è possibile iscrivere i bambini nelle sezioni a Tempo Normale (TN) di 40 ore settimanali, garantendo una presenza educativa distesa e continuativa, con tempi adeguati per il gioco, la socializzazione e le attività laboratoriali.

Anche nella scuola primaria è attivo il Tempo Pieno di 40 ore settimanali, che permette di ampliare le opportunità di apprendimento attraverso attività di potenziamento, laboratori, momenti di consolidamento e recupero, favorendo una didattica personalizzata e inclusiva. Nella scuola secondaria di primo grado, il Tempo Pieno prevede un’organizzazione di 36 ore settimanali, che consente un approfondimento significativo delle discipline, in particolare Italiano e Matematica. A questo percorso è inoltre possibile aggiungere 3 ore settimanali dedicate ai percorsi ad indirizzo musicale, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa degli studenti.

L’articolazione del tempo scuola, unita alla ricchezza dell’offerta formativa, consente all’Istituto di rispondere in modo concreto ai bisogni educativi delle famiglie e del territorio, valorizzando il tempo trascorso a scuola come occasione di crescita, scoperta e sviluppo delle potenzialità di ogni alunno. Gli Open Day rappresentano quindi molto più di un momento informativo: sono un invito a entrare in una comunità educante che mette al centro la persona, valorizza i talenti e accompagna ogni alunno in un percorso di crescita completo, culturale e umano. Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa, sull’organizzazione dei plessi e sulle attività proposte, le famiglie possono consultare il sito istituzionale Margherita di Navarra.

L’Istituto Comprensivo “Margherita di Navarra” apre le sue porte alle famiglie del territorio con l’obiettivo di costruire insieme il futuro dei bambini e dei ragazzi, offrendo una scuola che educa, orienta e ispira.