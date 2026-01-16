Educare alla non violenza: incontro tra scuola e famiglie alla Guglielmo II

L’iniziativa rientra nel patto educativo per la formazione dei giovani alla non violenza

MONREALE, 16 gennaio – Si è svolto ieri, presso l’istituto Guglielmo II, al plesso Leto–Borsellino di Aquino, un incontro tra docenti e genitori nell’ambito del patto educativo per la formazione dei giovani alla non violenza.

L’iniziativa, coordinata dalle psicologhe dell’ASP, Ferrante e Vitrano, ha offerto un momento di confronto sulle principali sfide educative, con particolare attenzione al dialogo con le nuove generazioni. Al centro dell’incontro temi come la gestione delle emozioni, la comunicazione e l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia.

La partecipazione è stata numerosa e attiva, con interventi e riflessioni che hanno evidenziato la necessità di creare un ambiente educativo fondato sull’ascolto e sull’empatia.

Presente anche la dirigente scolastica, Irene Bornelli, che ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione e per l’impegno condiviso verso il benessere degli studenti.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e formazione volto a promuovere i valori del rispetto reciproco e della non violenza, confermando l’impegno della scuola Guglielmo II per un’educazione sempre più consapevole e partecipata.