Monreale, ecco la date degli Open Day degli asili del territorio

Porte aperte al nido comunale e alle strutture convenzionate

MONREALE, 20 gennaio – L'Area Promozione Sociale del Comune di Monreale presenta il calendario degli "Open Day 2026", un’iniziativa dedicata alle famiglie del territorio per far conoscere da vicino l’offerta educativa dedicata alla prima infanzia.

Dalla prima settimana di febbraio, i genitori avranno l'opportunità di visitare l’Asilo Nido Comunale e le cinque strutture private convenzionate, scoprendo gli spazi, i progetti pedagogici e incontrando il personale educativo che si prenderà cura dei piccoli cittadini.

"Un'occasione fondamentale per costruire un ponte di fiducia tra istituzioni, strutture educative e famiglie – dichiara l’assessore alla solidarietà sociale Riccardo Oddo – Vogliamo che i genitori possano scegliere con consapevolezza il percorso più adatto per i propri figli, toccando con mano la qualità dei servizi offerti”.

Di seguito le date e gli orari di apertura previsti per ciascuna struttura:

ASILO NIDO COMUNALE”P.R. Giaccone" (Via Venero n. 212):Martedì 3 Febbraio: ore 16:00 – 17:00. Mercoledì 4 Febbraio: ore 16:00 – 17:30

STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE”Solletico" (Via Biagio Giordano n. 3/11 B): Lunedì 2 Febbraio, ore 15:30 – 17:30.

“A Piccoli Passi" (Via Palermo n. 68): Giovedì 5 Febbraio, ore 16:00 – 17:30.

"Fantasylandia" (Via Circonvallazione n. 86/A): Venerdì 6 Febbraio, ore 16:00 – 18:00. “Il Girasole" (Via Circonvallazione 86/B): Venerdì 6 Febbraio, ore 16:00 – 18:00.

“Santa Teresa del Bambino Gesù" (Via Circonvallazione n. 75/a): Sabato 7 Febbraio, ore 10:00 – 12:00 il provvedimento e’ siglato dal dirigente Pietroantonio Bevilacqua.