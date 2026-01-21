Scuola Veneziano-Novelli, gli studenti vanno scuola di cinema

L’iniziativa rientra nel quadro delle attività del Patto educativo per la prevenzione della violenza
MONREALE, 21 gennaio – A scuola di cinema alla Veneziano-Novelli. L'istituto ha ospitato oggi, nell'aula multimediale dedicata al set, al montaggio e alla post-produzione cinematografica, la regista Giulia Galati e lo sceneggiatore Salvatore Zanca.
L' occasione didattica è stata offerta dalla realizzazione di un documento - video, pensato nel quadro delle attività del Patto educativo per la prevenzione della violenza, promosso dall'arcidiocesi di Monreale e sottoscritto dalla scuola.
L'incontro è stato condotto dagli esperti con le modalità di un laboratorio interattivo, cui gli alunni hanno dato contributi in relazione al soggetto, alla sceneggiatura, alla fotografia, al suono e al montaggio.
Grande l'entusiasmo dei ragazzi che, guidati ad esprimere la loro creatività e la loro riflessione critica attraverso uno stile comunicativo visivo, sono diventati protagonisti di un esperimento didattico di forte impatto formativo nel quale il linguaggio cinematografico si integra efficacemente nella didattica tradizionale.
