Giornata del Rispetto, un momento di forte impegno per gli alunni della scuola Guglielmo

Un messaggio importante che arriva dai bambini di quinta elementare

MONREALE, 24 gennaio – La Giornata del Rispetto non è solo una ricorrenza burocratica.

È un abbraccio collettivo a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo dal sorriso luminoso che nel 2020 scelse di non voltarsi dall'altra parte, pagando con la vita il prezzo della sua nobiltà d'animo. Istituire questa giornata in sua memoria significa dire ai nostri ragazzi che il rispetto non è un concetto astratto, ma un’azione concreta che si compie ogni giorno nei corridoi delle scuole, a casa, sui social, nelle piazze. "Il rispetto è la capacità di vedere l’altro non come un ostacolo alla propria affermazione, ma come un confine sacro."



I bambini della classe quinta della scuola “Guglielmo II” di Monreale celebrano la Giornata del Rispetto con “Roar” di Katy Perry: il testo è stato studiato, tradotto e parafrasato in italiano dagli alunni ed è diventato un messaggio di grinta, rispetto e regole che contano. In occasione della Giornata i bambini hanno voluto lanciare un messaggio forte e chiaro attraverso la musica.

Protagonista della celebrazione è stata la canzone “Roar” di Katy Perry, interpretata come un vero e proprio inno al coraggio, al rispetto e alla forza interiore. Con energia, entusiasmo e grande partecipazione, gli alunni hanno mostrato tutta la loro grinta e la voglia di affermare regole e valori fondamentali, soprattutto in un mondo in cui troppo spesso il rispetto sembra venire meno. Il video che accompagna l’esibizione racconta proprio questo: bambini consapevoli, uniti, capaci di far sentire la propria voce contro ogni forma di prevaricazione.

All’iniziativa hanno partecipato tutti i docenti della classe, che hanno seguito e sostenuto il percorso educativo e creativo. La soddisfazione è stata condivisa tra insegnanti e alunni: un momento significativo, che ha trasformato la musica in uno strumento di crescita, riflessione e cittadinanza attiva.