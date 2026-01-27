Le scuole di Monreale ricordano la Giornata della Memoria

Un incontro e la proiezione di un film al cinema Imperia

MONREALE, 27 gennaio 2026 – In occasione della Giornata della Memoria, l’assessorato alla Pubblica Istruzione ha promosso un significativo momento di incontro e riflessione presso il cine teatro Imperia, coinvolgendo le scolaresche del territorio in un percorso di memoria.

Ad aprire l'evento è stata l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Alberto Arcidiacono.

"La memoria è un dovere morale che dobbiamo coltivare quotidianamente - ha dichiarato - Porto il saluto del sindaco Arcidiacono e di tutta l'amministrazione, ribadendo il nostro impegno nel sostenere percorsi educativi che rendano i ragazzi cittadini consapevoli e sentinelle contro ogni forma di indifferenza e intolleranza".

La proiezione del film “Storia di una ladra di libri” è stata introdotta da Domenico Giardina, docente di lettere e giornalista. Grazie alla sua analisi, gli studenti hanno potuto contestualizzare il valore della letteratura e della parola come strumenti di resistenza e libertà durante uno dei periodi più bui del Novecento.