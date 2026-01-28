La microstoria nella prassi didattica della Veneziano-Novelli

L’iniziativa nel quadro del progetto didattico “Fare storia con gli oggetti”

MONREALE, 28 gennaio – Nell'ambito del progetto didattico "Fare storia con gli oggetti", realizzato in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Nuova, l 'Amministrazione comunale e la Pro loco di Monreale, gli alunni della quinta A della scuola primaria hanno visitato ieri il Museo Diocesano per vedere con i loro occhi i reperti custoditi e precedentemente studiati in un incontro condotto da Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco.

Anche l'archivio diocesano è stato meta interessante della passeggiata didattica, grazie alla guida del direttore don Giovanni Vitale e dell'archivista Anna Manno, che hanno spiegato ai giovanissimi studenti cosa è un archivio e cosa conserva. Tanto l'entusiasmo e l'interesse dei piccoli che continueranno a studiare la storia locale in modo esperienziale, a partire da una narrazione che diventa indagine e analisi di un'identità territoriale da conoscere e valorizzare.