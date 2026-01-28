La scuola Guglielmo II presenta l’offerta formativa per il nuovo anno

Metodo “Scuola senza zaino”, orari flessibili e progetti educativi innovativi per la primaria

MONREALE, 28 gennaio – Dopo i recenti appuntamenti con gli Open Days, l’istituto comprensivo Guglielmo II si ripresenta al territorio illustrando l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico.

Un progetto educativo che punta allo sviluppo delle competenze, della creatività e dell’autonomia degli alunni, con particolare attenzione ai bisogni dei più piccoli.

Per l’anno scolastico 2026/2027, l’istituto introdurrà nella classe prima della scuola primaria il metodo “Scuola senza zaino”, un modello pedagogico innovativo che supera l’impostazione tradizionale dell’insegnamento e promuove un apprendimento attivo, cooperativo e personalizzato. Le attività didattiche saranno organizzate attraverso laboratori, esperienze pratiche e momenti di scoperta, con l’obiettivo di stimolare la curiosità, la responsabilità e l’autonomia dei bambini.

La scuola Guglielmo II propone inoltre una flessibilità oraria pensata per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. Sono previste due opzioni di tempo scuola: un percorso da 30 ore settimanali, che garantisce un apprendimento equilibrato, e uno da 40 ore settimanali, destinato a chi desidera un’offerta educativa più articolata, con attività pomeridiane e momenti di approfondimento. L’attivazione delle opzioni dipenderà dal numero delle richieste pervenute.

A completare l’offerta formativa, numerosi progetti curriculari e attività pomeridiane. Tra questi, percorsi di lingua inglese per lo sviluppo precoce delle competenze linguistiche, laboratori di scacchi in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Monrealese, attività di danza, musica e movimento finalizzate al benessere fisico e all’espressione creativa. Particolare attenzione è rivolta anche alla promozione della salute, con l’introduzione delle “pause attive” in classe, in linea con il Piano aziendale di prevenzione dell’ASP di Palermo.

Elemento centrale del progetto educativo è il team docente, composto da insegnanti qualificati e costantemente aggiornati sulle metodologie didattiche più innovative. L’attenzione alle esigenze di ciascun alunno e la cura della continuità educativa tra i diversi ordini di scuola contribuiscono a creare un ambiente inclusivo e stimolante.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono già aperte. L’istituto Guglielmo II invita le famiglie interessate a richiedere informazioni e a conoscere da vicino una realtà scolastica che punta su innovazione, qualità dell’offerta formativa e centralità dello studente.