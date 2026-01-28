Scuola Veneziano-Novelli, aprono ufficialmente le sezioni Cambridge English

Un’importante formazione gratuita a costo zero per le famiglie

MONREALE, 28 gennaio – Alla Veneziano Novelli aprono ufficialmente, dal prossimo anno scolastico 2026/27, le sezioni Cambridge English per il potenziamento della lingua inglese e la preparazione agli esami di certificazione Cambridge.

L'istituto monrealese, già riconosciuto da parecchi anni centro di preparazione agli esami di certificazione, ha ottenuto l'ufficialità dalla Cambridge Italy per l'attivazione di percorsi curriculari integrati finalizzati alla preparazione agli esami finali.

I traguardi in uscita per la lingua inglese alla scuola primaria prevedono il conseguimento del livello A1; alle medie la certificazione in uscita prevista è quella di livello B1. Tali livelli, superiori a quelli stabiliti dall'attuale normativa, si raggiungeranno grazie ad un aumento delle ore di inglese in orario mattutino.

I percorsi formativi saranno condotti da docenti interne qualificate e certificate che garantiranno una formazione gratuita e a costo zero per le famiglie, ad esclusione degli esami finali.

Le docenti referenti del percorso Cambridge, Zaira Di Mitri e Marilena Vitrano per le medie e Giovanna Lo Coco e Giusy Giangrande per la primaria, sono disponibili ogni giorno, dalle 9 alle 13 a offrire informazioni e supporto ai genitori.

Questa offerta formativa contribuisce al potenziamento del curricolo verticale di istituto e si inquadra nel solco della continuità educativa e didattica della scuola. Infatti gli alunni che opzioneranno alla primaria il percorso Cambridge, avranno la possibilità di continuare la formazione alle medie nella sezione Cambridge.