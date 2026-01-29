Piccoli artisti crescono alla Morvillo

Grande entusiasmo ieri pomeriggio presso la scuola Morvillo per la mostra conclusiva degli elaborati realizzati dagli alunni

MONREALE, 29 gennaio – Grande entusiasmo oggi pomeriggio presso la scuola Morvillo per la mostra conclusiva degli elaborati realizzati dagli alunni della classe 2A di scuola primaria all’interno del Progetto di Coesione Italia “Tutti a Scuola”, relativamente al modulo “Consapevolezza Culturale e Identità”.

Il progetto, finanziato con fondi europei, ha visto la partecipazione di 22 alunni che, guidati dalla maestra Ilaria Intravaia, supportata da Chiara Parrino e Gloria Manganello, hanno esplorato e sperimentato le tecniche grafico-pittoriche di grandi artisti del calibro di Van Gogh, Arciboldo, Kandisky, Mondrian, Pollock, Britto, Modigliani e Frida Kahlo.

Le “opere” degli alunni, veri e propri artisti in erba, oggi pomeriggio sono state esposte e raccontate, proprio dai bambini, ai loro familiari.

“Questa mostra” ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico della scuola Morvillo, “così varia eppure così coinvolgente, realizzata da bambini così piccoli, mi inorgoglisce perché è il risultato di un lavoro attento e meticoloso che mette al centro creatività ed espressività senza tralasciare tecnica e contenuti. Proprio per questo ritengo che il progetto abbia dato risposte concrete al bisogno di esperienza che è proprio dei bambini che frequentano la scuola primaria e mi auguro possa proseguire anche in futuro.”