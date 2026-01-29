La scuola Veneziano-Novelli celebra la “Giornata Mondiale dell’Abbraccio”

Un’occasione educativa importante per promuovere il benessere emotivo e il rispetto reciproco

MONREALE, 29 gennaio – Abbraccio come accoglienza, cura, attenzione e rispetto. Coerentemente con questi valori, che sottendono al curricolo verticale di educazione civica, la scuola Veneziano-Novelli ha celebrato ieri la Giornata Mondiale dell'Abbraccio.

Un progetto didattico, promosso dall'Asp e realizzato in continuità e in sinergia tra la primaria e le medie, al quale hanno partecipato le classi quinta A e B della primaria e le classi I F, I H e II G delle medie.

L’iniziativa, curata dai docenti Giampiero Lo Piano Rametta, Giovanna Lo Coco, Maria Rita Di Sparti, Marzia Bravo ed Elke Termini, ha visto gli studenti protagonisti della performance “Le quattro stagioni degli abbracci – racconto mimato sulle note di Vivaldi”, arricchita da poesie e cartelloni.

Un messaggio dal forte impatto emotivo che ha portato i ragazzi a riflettere sull’importanza delle relazioni e sul valore del prendersi cura degli altri e di se stessi.

La Giornata Mondiale dell’Abbraccio si conferma così un’occasione educativa importante per promuovere il benessere emotivo e il rispetto reciproco. L’auspicio, condiviso dal dottor Mazzola dell'Asp 6 di Palermo e dal dirigente scolastico Marco Monastra, è che il progetto possa coinvolgere altre scuole del territorio e rafforzare la rete educativa locale.