La scuola Guglielmo II ottiene l’accreditamento "Erasmus Plus" fino al 2027

La dirigente Bornelli: “Una scuola sempre più internazionale”. Nuove mobilità in arrivo

MONREALE, 2 febbraio – L’istituto comprensivo Guglielmo II compie un importante passo avanti nel percorso di internazionalizzazione della propria offerta formativa, consolidando il proprio ruolo di scuola aperta all’Europa e al mondo.

L’istituto ha infatti appena ottenuto l’accreditamento Erasmus Plus fino al 2027 dall’agenzia nazionale Indire, un riconoscimento di grande valore che consentirà di programmare in modo stabile e continuativo numerose attività di mobilità e formazione internazionale, grazie ai fondi stanziati dall’Unione Europea. Grazie all’accreditamento, la scuola Guglielmo II potrà avviare ulteriori mobilità degli alunni, esperienze di Job Shadowing per i docenti, corsi di lingua e percorsi di formazione metodologica, favorendo così l’innovazione didattica e il confronto con i modelli educativi europei. Un’opportunità strategica, spiegano dalla scuola, che rafforza la dimensione europea della scuola e contribuisce a innalzare la qualità dell’insegnamento.

Parallelamente, l’istituto ha appena emanato il bando per la mobilità Erasmus nell’ambito del progetto KA122 “Go Go European, Go Steam, Go Green”, che coinvolgerà direttamente gli studenti: i ragazzi delle classi terze della secondaria primo grado, avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa in Spagna e in Francia, entrando in contatto con nuove realtà scolastiche, linguistiche e culturali, focalizzandosi sui valori europei, sulle discipline STEAM e su temi di sostenibilità ambientale. Un’occasione preziosa per sviluppare competenze chiave, autonomia, spirito di adattamento e cittadinanza europea. Sono inoltre attivi altri due progetti KA2 “Keep on Playing” e “Connecting European Values with Mythology and Modern STEM”, che prevedono partenariati strategici sui temi del gioco, del benessere digitale, dei valori europei e della preservazione della propria cultura. Nell’ambito di tali collaborazioni, la prima settimana di marzo l’istituto ospiterà docenti e alunni stranieri, trasformando la scuola in un vero e proprio crocevia di lingue, culture ed esperienze educative.

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica Irene Bornelli, che ha sottolineato come questi traguardi rappresentino il frutto di una visione educativa orientata al futuro: «L’internazionalizzazione è fondamentale per offrire ai nostri studenti opportunità concrete di crescita personale e culturale. L’Europa non è solo una meta, ma uno spazio educativo condiviso dove costruire competenze, dialogo e inclusione».

Con l’accreditamento Erasmus Plus e i nuovi progetti in partenza, l’istituto conferma dunque la propria vocazione europea, investendo su innovazione, qualità e apertura internazionale a beneficio dell’intera comunità scolastica.