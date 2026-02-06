Gli studenti di San Martino delle Scale a lezione di legalità con la Guardia di Finanza

L’incontro era inserito nell’ambito del patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza

MONREALE, 6 febbraio – Una mattinata all'insegna della consapevolezza e del confronto diretto con le istituzioni. Una importante esperienza vissuta oggi dagli alunni delle classi terze della scuola "Margherita di Navarra" di San Martino delle Scale.

Gli studenti hanno partecipato a un incontro speciale con la Guardia di Finanza, evento inserito nel “Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza", deliberato dal collegio dei docenti per l'anno scolastico in corso.

All'incontro ha preso parte il colonnello Danilo Persano, che ha sottolineato l'importanza del legame tra le istituzioni e i giovani per costruire una cultura della legalità che parta dai banchi di scuola.

Il corridoio del plesso scolastico si è trasformato in uno scenario operativo grazie all'intervento dell'unità cinofila. Sotto gli occhi attenti dei ragazzi, i militari hanno dato vita a una simulazione antidroga: il cane Cosmo, guidato dal suo conduttore, ha mostrato l'efficacia del lavoro preventivo svolto quotidianamente dalle Fiamme Gialle nel contrasto al traffico di stupefacenti, suscitando grande entusiasmo e curiosità tra i presenti.

La sessione teorica si è invece focalizzata sulla sicurezza digitale. Gli esperti, coordinati dalla presenza del Colonnello Persano, hanno analizzato le insidie nascoste dietro l’uso quotidiano degli smartphone, con un focus specifico su: Social Network e Privacy: come difendere i propri dati sensibili. App di incontri e adescamento: i pericoli del contatto con sconosciuti nel mondo virtuale. Cyberbullismo: l'importanza della responsabilità individuale online.

«Accogliere la Guardia di Finanza nella nostra scuola – dichiara la dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi – significa offrire ai nostri studenti un’occasione concreta di educazione alla legalità, fondata sull’incontro diretto con le istituzioni. Il Patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza nasce proprio con questo obiettivo: rendere i ragazzi consapevoli, responsabili e capaci di riconoscere i rischi, sia nella vita reale che nel mondo digitale.

Le attività proposte oggi, dalle simulazioni antidroga con le unità cinofile agli approfondimenti sull’uso corretto dei social network, hanno saputo coinvolgere gli alunni in modo efficace e formativo, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto delle regole, la sicurezza e la fiducia nello Stato. Ringraziamo la Guardia di Finanza per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri studenti, confermando l’importanza di una collaborazione costante tra scuola e istituzioni per la crescita civile delle nuove generazioni».