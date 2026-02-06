Applausi per il coro della Veneziano-Novelli dall’osservatorio scolastico regionale dell’Usr Sicilia

La manifestazione si è tenuta all’istituto alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo. LE FOTO

PALERMO, 6 febbraio – I componenti dell’indirizzo musicale e il coro d'istituto del Veneziano-Novelli applauditi dall'osservatorio scolastico regionale e dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Nel quadro del progetto Ricerca-Azione per la promozione del benessere a scuola "Le vie della bellezza", condotto dall'osservatorio scolastico regionale contro la dispersione scolastica e dall'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, cui l'istituto partecipa per la terza annualità, gli studenti di Monreale hanno aperto i lavori della giornata di ieri con una performance musicale dedicata, il brano "Voilà", cantato dalle allieve Aurora Calsabianca e Flavia Visconti, e l'inno dell'Unicef "On ecrit sur les murs" eseguito dal coro.

Coordinati dai docenti di educazione musicale Piergiuseppe Di Liberti e Salvo Visconti e dal docente di violino Tommaso Talluto, i ragazzi hanno affidato alla musica un messaggio importantissimo, quello dell'inviolabilità dei diritti dell'uomo, tema che l'arte veicola in modo universale.

La performance è stata apprezzata da tutti i docenti che partecipano alla formazione e coi ragazzi si sono complimentati il dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale, nonché provveditore agli studi di Palermo, Bernardo Moschella e i relatori Maurizio Gentile, psicoterapeuta e analista didatta, e Rossana Florio, direttore della sezione didattica dell'Archivio di Stato.

Emozionati anche il dirigente della Veneziano-Novelli Marco Monastra e Rosaria Valsavoia, operatrice psicopedagogica dell'Osservatorio scolastico 11 bis, di cui la scuola monrealese è sede.

"La bellezza, e tutte le sue declinazioni, come l'arte e la musica, sono un antidoto efficace contro l'impoverimento culturale e il degrado sociale"- afferma il preside Marco Monastra - confermando l'impegno costante della scuola nell'opzione di scelte educative responsabili per sostenere la crescita dei giovani e la valorizzazione dei loro talenti”.